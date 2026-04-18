HONOR 600 Pro深度評測｜AI創作升級！2億像素專業影像大玩AI影片

HONOR 600 Pro 兩星期深度實試評測｜早前HONOR 600 Pro的廣告車「大鬧Apple Store店」門前事件後，不少人更留意這一台「充滿致敬」的新手機。而本次 HONOR 600 Pro 顯然具備了跨級挑戰旗艦機的野心，定位於「AI 影像手機」的新作，不僅在硬件上首次引入了 CIPA 6.0 專業級 OIS 防震系統與高達 7000mAh 的超大容量電池，而且更在 AI功能上大幅強化，對於追求高性能、長續航與 AI 創作力的用家而言，似乎是不錯的選擇。記者花了近兩星期實試新機，由玩AI、拍攝至遊戲娛樂工作，多方面實試新機，是否值得入手？



HONOR 600 Pro的機身設計非常有「既視感」

機身設計與主流旗艦相若的高級質感

初次接觸 HONOR 600 Pro，最引人注目的莫過於其外觀設計語法展現出的「既視感」。機身背部的三鏡頭模組排列、精緻的鏡頭凸起組件以及橙色質感的配色，非常有「iPhone 17 Pro」的「影子」，同時更讓新機型具備了極高的辨識度。儘管設計上借鑒了當前市場上最受歡迎的旗艦美學元素，但在 7.8mm 的纖薄機身內，HONOR 運用矽碳負極電池技術將電池容量推向 7000mAh 的高水平，令手感與重量平衡上展現了十分高的工程造詣。手機整體的握持感非常穩重且不失靈活，邊框的圓潤處理確保了長時間使用也不會感到壓手。

HONOR 600 Pro深度評測

HONOR 600 Pro 機身手感比想像中還要好

二億像素主鏡頭拍攝表現自然

影像系統是 HONOR 600 Pro 的核心，新機配備了一枚 1/1.4 吋感光元件的二億像素超清主鏡頭，配合全新的影像處理演算法，這次在色彩還原上有了顯著的進步。根據實測 HONOR 600 Pro 擺脫了過往數字系列過於強調對比度與暗部細節的處理方式，轉而追求更為真實、自然的影調。特別是在拍攝人像時，皮膚紋理的保留與膚色的還原都顯得相當自然，沒有過度的數碼感。在光線充足的環境下開啟高像素模式，即便將相片裁切至局部細節，影像邊緣依然清晰銳利。

除了主鏡頭外，HONOR 600 Pro 的長焦表現亦是驚喜所在，它引入了旗艦級的 CIPA 6.0 專業防震系統，而其 3.5 倍光學長焦鏡頭更配備了 CASS 6.5 防震技術。在實測中，即便用戶在 10 倍甚至 20 倍變焦下單手持機拍攝，畫面依然能保持不錯的穩定性，大幅降低了長焦拍攝常見的晃動模糊。雖然該機支援高達 120 倍的數碼變焦，但在實用範疇內，10 倍以內的成像質量非常好。不過值得注意的是，相比於主鏡頭與長焦的強勢，其 1200 萬像素的超廣角鏡頭在解析力上稍顯遜色。

HONOR 600 Pro試相

長焦試拍

人像試拍

+ 4

Snapdragon 8 Elite 性能表現高班

HONOR 600 Pro 搭載了 Snapdragon 8 Elite 晶片，Antutu 跑分測試中，輕鬆取得近 300 萬分大關，數據上已直逼頂級旗艦。在實際運行高負載遊戲如《原神》時，開啟極高畫質並鎖定 60fps，半小時的遊戲過程中幀率表現極之平穩，完全沒有出現掉幀或嚴重的機身發燙現象。機身內部的散熱結構也發揮了關鍵作用。對於重度遊戲玩家或需要頻繁切換應用程序的用戶來說，HONOR 600 Pro 的流暢度絕對能滿足未來數年的使用需求。

利用Antutu跑分輕易取得300萬分

遊戲模式打開後，打機的表現會更提升

AI 實戰大幅加強

HONOR 這次在 AI 生成式創作上投入了大量資源，其中 AI 圖像轉影片 2.0 絕對是最大的亮點。這項功能採用了多模態生成模型，與前代相比，它現在支持透過文字指令精確控制影片的敘事走向，並且可以選擇2張圖片進行合成影片。在實測中，用戶只需選定照片並輸入簡單的描述，AI 就能在幾秒鐘內生成一段連貫、具備電影感的 5 秒短片。例如將一張靜態的景觀照片轉化為雲霧飄動的動態影像，過程非常流暢且極具趣味性。此外，機身右側的專屬 AI 按鍵能即時啟動 AI 影像助手，包含多種強大的編輯與高清化工具。

新追加的AI圖片轉影片功能，十分好玩

7000mAh電量續航力驚人

最後不得不提的是這款手機在電力管理上的卓越表現。憑藉 7,000mAh 的超大容量矽碳負極電池，HONOR 600 Pro 在標準測試中展現了真正的兩天續航實力。在進行連續的 4K 影片錄製或大型遊戲實測後，電量的消耗曲線依然非常平緩。配合 80W 有線快充與 50W 無線快充技術，可以在半小時左右便恢復足夠全日使用的電量。雖然對於專業影片製作者來說，缺乏 Log 錄影模式可能是一個遺憾，但綜合其性能、影像與這超長的續航力，HONOR 600 Pro 無疑是目前市場上性價比與實用性兼備的 AI 旗艦首選。