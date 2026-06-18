夾公仔機沒有公仔？日本放新鮮蔬果平價「買餸」　香港夾陀螺﹑咭

一般人提起夾公仔機，首先想到的通常是毛公仔、模型及動漫精品。不過，日本有夾公仔機場將概念進一步生活化，把新鮮蔬果、食品、廁紙及洗衣液等日用品放入機內，讓顧客一邊玩遊戲，一邊以較低成本「買餸」。同樣地，香港近年夾公仔機獎品亦愈來愈多元化，除公仔外，現時最流行的爆旋陀螺、寶可夢卡牌都成為常見獎品。



日本出現「夾公仔機超市」

據日本傳媒報道，當地有夾公仔機場推出名為「夾公仔機超市」的新區域。機內不再只擺放玩偶，而是放入一般家庭日常會購買的食品及生活用品。

顧客可以嘗試夾取新鮮蔬菜、零食、即食食品、廁紙及洗衣用品等。這種做法把遊戲中心與超級市場概念結合。顧客即使本身沒有收藏公仔的興趣，也可能因為想以較低成本取得日用品而嘗試遊玩。

東京都多摩市的夾娃娃機專賣店「Everyday多摩之國」

蔬菜、廁紙及洗衣液都可夾

機台獎品相當生活化，包括蔬菜、廁紙及洗衣液等。部分商品體積較大，未必能像普通公仔般直接用機械爪夾起，店方會按商品形狀設計不同玩法。

有些機台可能要求玩家推動、勾起或移動指定物件，成功後再換領真正獎品。這種設計既可避免新鮮食物直接在機內多次跌撞，也能令大型日用品更適合成為遊戲獎品。對家庭客來說，成功夾到廁紙、清潔用品或食材，實用程度明顯高過一般小玩具。即使未必每次都能成功，遊玩過程亦增加了購物的娛樂感。

香港夾公仔機獎品同樣愈來愈多元化

香港近年夾公仔機店數量增加，獎品亦早已不限於傳統毛公仔。不少店舖會放入盲盒、模型、電子產品、零食及日用品，部分更以熱門玩具或收藏品吸引玩家。

其中陀螺、卡牌及相關玩具亦成為常見獎品。相比大型公仔，這些商品體積較細，方便放入機台，亦較容易以盒裝或換領券形式處理。熱門卡牌及陀螺本身有收藏及遊玩價值，部分款式更可能因供應量或稀有度而被炒高。對店主而言，它們的吸引力有時比普通公仔更強，亦能吸引小朋友、家長及收藏玩家。

夾卡牌不一定代表更容易

PTCG卡牌／PSA 10鑑定卡的體積細，不少人或會以為比大型公仔容易夾取。不過，實際難度仍視乎機台設定、獎品擺位及換領方式。有些機台並非直接夾走卡牌，而是要先把盒子、膠圈或指定物件移到出口，再以取得的物品換領卡包。即使獎品看似接近出口，也未必代表下一次就一定成功。遊玩前應先看清楚換領條款，包括成功標準、獎品款式是否隨機，以及盒子本身是否就是獎品。避免花費多次後，才發現所夾到的只是換領憑證或展示用品。