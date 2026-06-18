遊日注意！日本新退稅制度　animate退稅收20%手續費﹑步驟麻煩

遊日注意！日本新退稅制度｜日本是港人熱門旅遊地，不少動漫迷每次到訪都會到 animate 購買精品、漫畫及角色周邊。不過，近日有網民分享，animate 改用 Ocean 退稅系統後，據稱會從退稅金額中收取 20% 手續費，退款至香港銀行帳戶時，亦可能產生額外跨境費用。另一方面，日本亦計劃由「購物時即時免稅」改為「先付稅、離境後退款」模式，旅客日後購物及到機場辦理手續時，都可能要預留更多時間。



animate 改用 Ocean 退稅系統

animate 是不少動漫迷遊日時的指定購物地點，為配合日本日後推行的離境後退稅制度，決定在門市引入 Ocean 退稅系統。

旅客在店內消費超過 5,000 日圓後，仍可即場申請退稅，不需要等到機場才開始登記。不過，操作方式與以往直接在付款金額中扣除消費稅有所不同。顧客購物時要先支付含稅價錢，再按系統要求登記退款資料，等待款項退回指定帳戶。這種方式表面上仍可在店內完成申請，但退款未必即時到手，實際可取回的金額亦可能因手續費而減少。

網民稱退稅額被扣 20% 手續費

近日有曾到日本 animate 購物的網民表示，Ocean 退稅系統會收取相等於退稅額 20% 的手續費。需要留意，這並不是從整張購物單據扣除 20%，而是從原本可退回的稅款中扣除。

以日本一般消費稅率 10% 計算，假設商品未連稅價格為 10,000 日圓，旅客付款時約需支付 11,000 日圓，原本可退稅額約為 1,000 日圓。若系統從退稅額收取 20% 手續費，旅客最終只可取回約 800 日圓，即相當於商品未稅價約 8% 左右。

退款至銀行或 PayPal 或再被扣費

根據網民分享，Ocean 系統的退款方式包括海外銀行帳戶或 PayPal。若選擇銀行帳戶，收款銀行或跨境支付機構有機會另外收取國際匯款或兌換手續費。對購物金額較高的旅客來說，即使被扣除部分費用，退稅可能仍有一定價值。

店內退稅與機場退稅如何選？

如果不想使用 Ocean 系統，有說法指旅客可考慮按日本新制度，在購物後保留資料，再到機場完成海關確認及退款。不過，機場辦理的最大問題是時間。

旅遊旺季、周末或大型機場繁忙時段，海關及退稅設施可能出現人龍。旅客除了要辦理登機及寄艙行李，亦可能要展示已購買的免稅商品。如果打算在機場完成退稅，應較平日提早抵達，避免為了等候退稅而錯過登機時間。

兩種方式各有取捨：店內系統較方便，但可能被扣手續費；機場確認可能取回較完整稅款，程序卻較繁複，也要預留更多時間。最終是否值得辦理，要視乎購物金額及行程安排。

日本退稅將改為「先付後退」

新制度的主要分別，是旅客購物當刻不會即時享有折扣。例如未稅價為 5,000 日圓的商品，連同 10% 消費稅後，付款金額約為 5,500 日圓。完成離境確認後，旅客才會收到退款。

相關安排旨在確認免稅商品確實由旅客帶離日本，減少有人購買免稅品後在日本境內轉售的情況。但對一般旅客而言，退款程序及紀錄管理都會較以往麻煩。

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第一步：購物時支付含稅全額



旅客需要前往標示為免稅商店的店舖購物。資料指，消費滿 5,000 日圓未稅價後，店員會為相關交易進行免稅登記，但顧客仍需先支付連稅全額。

完成交易後，店舖會提供一個 QR Code，可能印在收據上，亦可能以另一張憑證形式提供。這個 QR Code 是日後辦理退款的重要資料，旅客應妥善保存，不要在旅程途中遺失收據。新制下，商品毋須再按一般物品和消耗品分開計算門檻，亦不需要像舊制般全部密封包裝，對購買藥妝、食品或大量商品的旅客可能較方便。

第二步：掃描 QR Code 登記退款資料



購物後，旅客需要用手機掃描商店提供的 QR Code，進入 J-TaxRefund 網站登記交易。首次使用時，需要填寫護照、聯絡方法及退款方式等資料。資料提到，可選擇的退款方法或包括信用卡、銀行帳戶、電子支付或現金，實際選項應以系統和店舖安排為準。

完成登記後，之後的免稅購物紀錄可以加入同一系統，旅客亦可查看是否已成功記錄。若單次或累積購物金額較高，例如超過 100 萬日圓，或需要再填寫商品序號等資料。

第三步：離境前經海關確認



到達機場或其他出境口岸後，旅客需要前往海關檢查設施，掃描護照並完成離境確認。系統會核對旅客的免稅購物紀錄，以及商品是否已被帶離日本，海關可能抽查商品。

完成確認後，稅款才會按登記時所選的方式退回。部分退款可能很快處理，但銀行入帳或跨境支付實際需時，仍要視乎收款機構安排。退稅需要在購物日起 90 日內辦理，逾期可能失效。旅客不宜因多次往返日本，而把同一筆退稅拖延太久。