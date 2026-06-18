AI熱潮席捲全球，各大科技公司爭相興建AI資料中心，背後帶動大量晶片及記憶體需求。不過這股熱潮帶來的影響，原來已開始波及一般消費者。Tim Cook近日罕有公開承認，由於AI產業大量搶購記憶體晶片，Apple未來產品面對加價壓力，而價格調整已變得「無可避免」。



Tim Cook首次承認 Apple難再吸收成本

過去多年，即使零件價格波動，Apple 一直嘗試透過供應鏈管理及庫存策略控制成本，盡量避免將壓力轉嫁給消費者。不過Tim Cook接受《華爾街日報》訪問時表示，記憶體及儲存晶片價格持續上升，Apple已難以繼續自行承擔有關成本。

他形容目前情況前所未見，並直言價格上升已經「無可避免」。雖然他未有透露何時開始加價，以及哪些產品會受影響，但市場普遍認為未來推出的新產品難以避免受到衝擊。

AI公司瘋狂搶貨 記憶體價格急升

近年Google、Microsoft、Meta及Amazon等企業積極投資AI，由於AI伺服器需要大量DRAM記憶體及NAND儲存晶片，令相關供應變得緊張。有分析指出，自大型AI企業於2025年開始大量採購後，部分記憶體價格已升至過去數倍水平。

iPhone 18 Pro系列中討論度最高的深櫻桃紅色。（YouTube）

專家估算 iPhone 18 Pro或加價US$270

雖然Apple未有公布實際加價幅度，但市場研究機構 TechInsights 估算，單是記憶體及儲存晶片成本上升，已可能令每部高階iPhone增加約270美元成本。

《華爾街日報》更根據零件成本推算，下一代iPhone 18 Pro起售價有機會由現時水平升至1,299美元，較部分現有型號高出約270美元，折合約2,100港元。若未來再加入全新相機系統等升級，價格甚至有機會進一步提高。另外，也有分析指不會把所有成本增加都放到消費者身上，iPhone 18 Pro 最大可能的加價幅度或在 100 美元左右（約$780）。

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不只iPhone Mac及iPad亦可能受影響

外界普遍認為，受影響的未必只有iPhone。由於MacBook、Mac mini及iPad同樣需要大量記憶體及儲存空間，相關產品亦可能面臨價格調整。事實上，Apple早前已調整部分Mac產品配置及售價。有分析認為，未來Apple或會透過取消低容量版本、提高基本配置等方式，間接提升產品售價，同時維持利潤水平。