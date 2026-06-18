庫克承認Apple產品漲價　AI浪潮成本增加　iPhone 18系列或貴2千

據MacRumors報道，蘋果CEO蒂姆·庫克（Tim Cook）日前在接受採訪時表示，受記憶體和儲存晶片成本持續上漲影響，蘋果產品漲價已不可避免。



庫克表示：

不幸的是，價格上漲不可避免。我們正在盡最大努力減輕轉嫁給我們的巨大漲幅，我們也一直在努力保護我們的客戶免受漲價的影響，但這種情況已經難以為繼。

據MacRumors報道，蘋果CEO蒂姆·庫克（Tim Cook）日前在接受採訪時表示，受記憶體和儲存晶片成本持續上漲影響，蘋果產品漲價已不可避免。（MacRumors）

不過，庫克並未透露哪些產品會率先漲價，也沒有公布具體漲幅。報道稱，今年9月即將登場的iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max可能會比上一代更貴，iPad、Mac等產品未來也存在漲價可能。

事實上，蘋果此前已通過調整產品線的方式，變相提高部分產品售價，例如Mac mini取消最低配版本後，起售價從599美元（約港幣4700元）提高至799美元（約港幣6300元）。本輪漲價背後，主要原因是AI產業對記憶體、存儲晶片的需求暴漲，導致相關晶片供應緊張、價格上揚。

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研究機構TechInsights認為，如果蘋果想維持現有利潤率，iPhone 18 Pro售價可能需要上調約270美元（約港幣2100元）。庫克還提到，蘋果在記憶體晶片方面面臨的壓力更大，儲存晶片同樣存在問題，雖然蘋果會利用現金儲備增加記憶體供應，但不會自建記憶體和儲存工廠。

隨着Apple Intelligence等AI功能持續推進，iPhone、iPad、Mac對記憶體和存儲的需求也在提升，這意味着蘋果未來新品定價或將面臨更大壓力。

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