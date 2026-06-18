Android 17正式推出 | Google於6月16日正式發佈Android 17，這次更新Google不再滿足於單純的行動平台，而是將其定位為「智慧系統」，強調在手機、摺疊機、平板、電腦及車用系統等多種版型之間，實現無縫切換的「適應性」。以下為用家整理Android的5大重點更新。



使用Bubbles可以更好地進行多工處理。（Google）

Google於6月16日正式發佈Android 17，將其定位從單純的行動平台升級為「智慧系統」。透過一系列高效、娛樂與安全功能的全面提升，加上今年夏季即將為高階裝置導入的Gemini智慧功能，助您更主動、靈活地處理日常事務。以下為用家整理Android 17的 5大重點更新：

1. 多工處理器：應用程式泡泡（Bubbles）

Android 17大幅優化了多工處理，用家現在只需長按應用程式圖示，就能將任何App變成懸浮在螢幕上的「氣泡」。在大螢幕裝置（平板或摺疊機）上，系統更加入了專屬「泡泡列」（Bubble Bar），讓用家能像在桌面電腦一樣，一鍵整理、切換或固定多個視窗，提升工作效率。此外，電腦模式下還加入了「互動式子母畫面」（Interactive PiP），令懸浮視窗變得更靈活易用。

運作中的應用程式對話框和對話框列。（Google）

2.「繼續操作」跨裝置連動

針對擁有大量裝置的用家，新推出的「繼續操作」（Continue On）功能可以說是神隊友。平板上的工作列會自動建議手機最近開啟的應用程式，只需輕按一下，即可透過深層連結（Deep Link）在平板上接續剛才的進度，甚至支援從App直接轉換到網頁瀏覽，實現真正的無縫體驗。

平板上的交接建議，可透過深層連結（Deep Link）在平板上接續剛才的進度。（Google）

3. 摺疊機遊戲模式：視野與操控兼備

對於摺疊機玩家，Android 17推出了專屬的「摺疊螢幕遊戲模式」。系統採用優化的50/50佈局：上方顯示遊戲畫面，下方則是動態遊戲手把，不僅騰出更多畫面空間，還能減少遮擋。同時，系統大幅優化了記憶體清理機制，有效解決高畫質遊戲常見的掉幀和卡頓問題。

折疊螢幕遊戲模式已在Android 17中啟用，並將於未來幾個月內正式上線。（Google）

4.「螢幕反應」錄影功能

對於內容創作者，Android 17內建「螢幕反應」功能。用家在錄製螢幕時，能同時利用前置鏡頭錄下自己的即時解說，完全不需要額外使用第三方軟件或進行影片合成，直接在網站、App或影片上發表觀點，流程極為簡化。

只需輕按幾下，即可使用裝置的前置鏡頭錄製自己，並同時錄製手機螢幕。（Google）

5. 安全性升級：防盜與隱私雙重保障

安全性方面，Google下足功夫，新的「查找中心」強化了「標記為遺失」功能，即便竊賊知道密碼，也無法關閉追蹤或讀取資料，因為裝置會強制要求生物辨識鎖定。此外，針對密碼破解行為，系統增加了失敗嘗試的等待時間，並優化即時威脅偵測，攔截詐騙App。在隱私權限上，用家現在可以授予應用程式「臨時」位置存取權，並且只分享特定聯絡人，無需再開放整個通訊錄。

透過安全更新獲得安心保障。（Google）

Android 17現已於部分Pixel裝置率先推送，相信未來數月各大品牌手機將陸續迎來更新。