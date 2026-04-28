iPhone 20周年大改版　液態玻璃4曲面　屏下Face ID實現真全面屏

多方爆料者證實，蘋果計劃在2027年iPhone誕生20周年之際，推出一款採用全新四曲面設計的紀念版iPhone。



據博主@i冰宇宙透露，蘋果或將其命名為「液態玻璃Display」，是一種全新形態的四曲面屏幕，與常規Android機型不同，並非追求大曲率，而是側重視覺觀感。

據博主i冰宇宙透露，蘋果或將其命名為「液態玻璃Display」，是一種全新形態的四曲面屏幕，與常規Android機型不同，並非追求大曲率，而是側重視覺觀感。（微博@i冰宇宙）

網上流傳iPhone四曲面神機概念圖：

利用光學折射與視錯覺，營造出「看不見邊框、又不影響邊緣顯示」的極致一體感。屏幕由Samsung定製，曲率溫和，邊緣區域可正常顯示內容並支持觸控交互，兼顧美感與實用性。

2017年iPhone X發布時，庫克曾表示該設計將引領未來十年；2027年恰逢這一節點，外界普遍認為蘋果將借20周年契機推出自iPhone X以來最重磅的設計革新，重新定義智能手機形態。

目前消息顯示，該機有望同步搭載屏下Face ID+屏下前攝，徹底取消動態島與挖孔，實現正面無開孔的真全面屏形態，配合四曲面玻璃蓋板，達成「一整塊玻璃」的終極視覺效果。

作為20周年里程碑機型，該機定位超高端旗艦，預計2027年9月發布，全面開啟iPhone新一輪設計周期。

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