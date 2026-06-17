iPhone Fold新爆料　側邊指紋解鎖替代Face ID　厚度薄過Air系列

近日有海外博主在社交平台上發文透露，定價可能高達2,000美元的全新頂級旗艦iPhone Fold（iPhone Ultra）將迎來重大的設計轉變，最令人意外的是該機可能會回歸指紋識別功能！



據目前的供應鏈情報顯示，iPhone Fold將會全面取消現有的Face ID面容識別方案，轉而重新啟用Touch ID技術，並將指紋識別功能，直接整合至機身側邊的實體電源鍵上。市場分析師對此指出，這項改變主要是受到機身物理空間的限制。

近日有海外博主在社交平台上發文透露，定價可能高達2,000美元的全新頂級旗艦iPhone Fold（iPhone Ultra）將迎來重大的設計轉變，最令人意外的是該機可能會回歸指紋識別功能！（X@theapplecycle）

iPhone Fold機模展示：

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據悉iPhone Fold的整機厚度設計比主打輕薄的iPhone Air還要薄，在如此極致纖薄的機身內，技術上無法塞入結構複雜的Face ID模組。為了維持超薄的機身線條，選擇側邊指紋識別便成為了解決空間不足的替代方案。

除了生物識別技術的更替，iPhone Fold在螢幕視覺形態上亦有顯著改動。新機預計會放棄沿用多年的「動態島」長條形挖孔設計，轉而採用目前市場主流的單挖孔螢幕。從流出的外觀資訊來看，這款新機將採用摺疊螢幕形態，其外螢幕的前置相機挖孔採用居中設計，而展開後的內螢幕前鏡頭則設置在螢幕的左上角。

在硬體規格方面，iPhone Fold預計配備5.3吋的外螢幕以及7.8吋的摺疊內螢幕，效能表現上將首發搭載蘋果最新的A20 Pro旗艦晶片。相機部分則採用4800萬像素的後置雙鏡頭組合，並搭載容量突破5000mAh的大電池，可望為纖薄機身提供更理想的續航力。

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