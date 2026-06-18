香港踏入雨季後，連日落雨加上高濕度，家中窗戶、牆身和地板容易出現水氣，衣物亦可能晾極都不乾。不少家庭都會開抽濕機應付潮濕天氣，但並非插上電源、長時間開着就一定有效。如果抽濕機擺位錯誤、濕度設定不當，或者開機時仍然打開門窗，不但難以改善潮濕問題，更可能浪費電力。想減少凝水、霉菌和衣物異味，使用抽濕機時要掌握以下 5 大法則。



家中濕度超過 60% 潮濕問題容易出現

室內濕度長時間偏高，牆身、窗框、衣櫃和家具都較容易受潮。尤其在冷氣房、窗邊或溫差較大的位置，空氣中的水分可能凝結成水珠，久而久之便會形成霉斑。

一般家居可把濕度控制在約 50% 至 55%，既能減少凝水和霉菌滋生，也不會令空氣過度乾燥。若濕度長期高於 60%，便要留意窗戶是否經常有水珠、衣物是否有霉味，以及牆角有沒有出現黑點。

不過，抽濕亦不是愈乾愈好。如果把目標濕度調得太低，抽濕機會長時間運作，增加耗電之餘，亦可能令皮膚、眼睛或呼吸道感到乾燥。

法則一：抽濕機要留足夠散熱空間

抽濕機擺放位置會直接影響抽濕效率。大部分型號需要與牆身、家具保持約 20 至 30 厘米距離，讓進風口和出風口有足夠空間運作。如果把抽濕機推入牆角、塞在梳化旁邊，或者在機身附近堆放雜物，氣流便會受阻。抽濕效率不但下降，機器亦可能要用更多電力，噪音也可能變得更明顯。

若希望為全屋抽濕，可以把機器放在較中央的位置，例如走廊或房門附近，並打開各房間的內門，讓濕氣流向抽濕機。如果只想處理某一個潮濕位置，例如睡房窗邊凝水或洗衣房濕氣，則可把機器放近問題來源，但仍要預留足夠空間。

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法則二：濕度設定約 50% 至 55%

不少人使用抽濕機時，會把目標濕度調到最低，希望更快抽乾全屋。不過，設定太低不代表效果一定更好，反而可能令機器不停運作。對大部分家居而言，約 50% 至 55% 是較實際的目標。這個水平足以抑制霉菌和凝水問題，同時不會令空氣過度乾燥。

如果抽濕機設有自動濕度控制功能，建議直接設定目標濕度。當室內達到指定水平後，機器會暫停運作；濕度再次升高時，才會自動重新啟動，較長開模式慳電。

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法則三：開抽濕機時要關窗

開抽濕機時仍然打開窗戶或露台門，是最常見的錯誤之一。室外潮濕空氣會不斷進入屋內，取代剛被抽走的水分，令機器長時間運作也難以降低濕度。

如果想集中處理一個房間，最好把房門和窗戶關好，讓抽濕機在相對密閉的環境內循環抽濕。若要處理全屋濕度，則應關閉對外門窗，同時打開睡房、客廳等室內房門，讓空氣可以流動。

不過，煮食或沖涼後產生大量蒸氣時，可以先短暫開窗或開抽氣扇，把最濃的水氣排走，再關好門窗使用抽濕機處理餘下濕氣。

法則四：濾網每兩至四星期清潔

抽濕機的濾網會阻隔空氣中的灰塵，避免內部零件積塵。不過，濾網使用一段時間後會被灰塵堵塞，令進風量減少。當氣流受阻，抽濕速度會下降，機器亦可能變得更嘈、更耗電。一般情況下，可每兩至四星期檢查和清潔濾網；如果家中灰塵較多、養有寵物或每天長時間使用，便可能要更頻密清潔。

輕微積塵通常可以用吸塵機清理。如果濾網可以水洗，清洗後必須完全晾乾才裝回機身，避免水分進入機器。水箱亦要定期清空和清潔。雖然大部分抽濕機在水箱滿後會自動停機，但如果水箱長時間積水，亦可能出現異味或污垢。

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法則五：室內乾衣要集中在細房間

落雨天室內晾衫，是抽濕機最實用的用途之一。一機剛洗完的濕衣服含有大量水分，如果只掛在客廳慢慢乾，水氣會進入室內空氣，增加窗戶凝水和牆身受潮的機會。較有效的做法，是把衣物集中掛在較細的房間，關閉門窗，再開啟抽濕機。空間愈集中，抽濕機愈容易降低濕度，乾衣速度亦會較快。

衣物之間要留有空隙，不要全部迫在一起。抽濕機的出風方向可以朝向衣物附近，讓乾燥空氣流過衣服表面。如果再配合風扇或循環扇，帶動衣物周圍空氣流動，乾衣時間可進一步縮短。

部分抽濕機設有乾衣或強力模式，可在晾衫時使用。不過，切勿把衣物直接蓋在機身上，亦不要讓濕衫遮擋進風口或出風口，以免散熱不良。