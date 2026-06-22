Tesla無人車Cybercab規格曝光：無軚盤雙座位設計　主攻平價市場

近日，Tesla Cybercab無人駕駛出租車的核心參數通過美國EPA認證文件正式曝光，這也是Tesla首款採用前輪驅動佈局的量產車型，整體設計完全圍繞Robotaxi運營的能效與成本需求優化。



動力方面，Cybercab搭載單台163kW（219馬力）三相交流永磁同步電機，採用前輪驅動形式，放棄了Tesla家族常見的後驅／四驅佈局，以此降低機械複雜度與製造成本。

Cybercab是Tesla首款採用前輪驅動佈局的量產車型。（YouTube@Tesla）

電池配備容量約48kWh的緊湊型鋰離子電池包，採用326V電氣架構，整備質量僅1412kg，額定總重量1692kg，輕量化程度遠超同級別家用電動車。

憑藉極致的空氣動力學設計與輕量化車身，該車能效表現創下量產電動車紀錄。EPA實驗室測試綜合等效續航約673公里，高速工況約604公里，百公里能耗低至約10.25kWh，比Tesla Model 3能效高出約40%，是目前能效最高的量產電動車。

Tesla首創前驅冇軚盤 僅售3萬美元以內▼▼▼

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按實際運營場景折算（實驗室數據乘以約0.7），其官方標稱實際續航約480公里，完全覆蓋城市網約車單日運營需求。作為原生無人駕駛車型，Cybercab車內無方向盤、無踏板，採用雙人座艙與蝴蝶門設計，配備HW4.0自動駕駛硬件。

該車已於2026年2月在Tesla德州超級工廠啟動量產，目標售價控制在3萬美元以內，旨在通過極低的單公里運營成本，切入全球自動駕駛出行市場。

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