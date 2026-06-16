馬斯克Roadster太空漫遊8年　發文感嘆：至少在宇宙留存千萬年

近日，馬斯克在社交平台X上，轉發網友關於SpaceX發射特斯拉初代Roadster的帖子並發文稱：「我原來車庫裏的那輛車，目前正在地球-火星橢圓軌道上運行，至少還會在那裏待1000萬年。」



據了解，這輛櫻桃紅色的特斯拉Roadster是馬斯克本人的座駕，於2018年2月6日搭乘SpaceX獵鷹重型火箭首次發射升空，成為人類歷史上第一輛進入太空的量產汽車。

駕駛座上坐着一個名為「Starman」的假人。（X@DeepBlueCrypto）

駕駛座上坐着一個名為「Starman」的假人，身着SpaceX太空服，車內循環播放大衛．鮑伊（David Bowie）的《Space Oddity》。

發射直播畫面顯示，地球在車的背景中緩緩轉動，這一幕成為SpaceX最具標誌性的歷史瞬間之一。

馬斯克座駕Roadster在太空漫遊▼▼▼

原計劃中，這輛Roadster應進入火星與太陽之間的圓形軌道。但由於火箭推力超出預期，它最終走上了一條橢圓形軌道，遠地點遠遠超出火星軌道，駛向小行星帶。

NASA噴氣推進實驗室的跟蹤數據顯示，該車目前處於日心軌道，軌道周期約557天，遠日點達1.66個天文單位（約2.49億公里），近日點約0.986個天文單位。2020年10月7日，它首次近距離接近火星，相距不到800萬公里。

多倫多大學天體物理學家Hanno Rein的研究團隊，通過數百萬年尺度的軌道模擬計算出，這輛Roadster在墜毀前將在太空中漂移至少1000萬年。

這輛Roadster在墜毀前將在太空中漂移至少1000萬年。（X@pbshgthm）

未來100萬年內，它與地球相撞的概率約為6%，與金星相撞的概率約為2.5%。下一次接近地球將發生在2047年，屆時距離約500萬公里，相當於地月距離的13倍。如果屆時望遠鏡足夠大，人類甚至有機會再次觀測到這輛太空中的古董車。

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