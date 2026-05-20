馬斯克大膽預言自動駕駛！受惠AI提速　料十年後人類開車淪為小眾

據媒體報道，5月18日，Tesla創始人馬斯克（Elon Musk）通過視頻連線在特拉維夫舉行的「智能出行峰會」（Smart Mobility Summit）」時表示，他預計無人駕駛汽車將於今年晚些時候在美國得到更廣泛的應用。



他介紹，德克薩斯州的三個城市，已經有無人駕駛汽車在沒有安全監控的情況下運行，並補充說這種情況將在今年擴展到全國。

馬斯克預測：「五年後、十年後，可能90%的行駛里程都將由人工智能駕駛的自動駕駛汽車完成。因此十年後，自己開車將成為一件非常小眾的事情。」（X@ruswar）

Tesla在德克薩斯州三個城市使用的無人駕駛汽車：

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馬斯克預測：

五年後、十年後，可能90%的行駛里程都將由人工智能駕駛的自動駕駛汽車完成。因此十年後，自己開車將成為一件非常小眾的事情。

放眼中國國內自動駕駛賽道，業內進度規劃同樣清晰。就在5月15日國內舉辦的2026軒轅汽車藍皮書論壇上，小鵬集團董事長兼CEO何小鵬就自動駕駛發展時間公開表態。

他明確認為2028年實現L4級自動駕駛軟件能力的概率極高，2030年左右有望出現L5級自動駕駛雛形。

小鵬對於未來汽車發展的看法：

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在何小鵬看來，汽車正從傳統新能源車，轉向「物理+數字」雙重物種。在AI研發上，重構範式後自動駕駛進化速度提升6倍，這一突破讓高階自動駕駛落地時間大幅提前。

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