香港國際機場24號閘口附近的無人便利店 Travelwell，近期在 Threads 上引發旅客投訴。有網民表示只購買十數元零食，信用卡卻出現大金額的重複扣款；更有多名旅客指光顧後不久信用卡遭盜用，懷疑個人財務資料在過程中外洩。



買乳酪 信用卡扣咗幾百蚊？

網民近日在 Threads 發文，表示在香港機場24號閘口無人店只購買了一件18港元的乳酪，離店後卻發現信用卡先後出現兩筆授權扣款紀錄，金額分別為新台幣1,213元及1,140元，合計達2,353新台幣，而且事發7天後仍未退回。

該帖文作者其後補充了自己的跟進過程：致電銀行後，客服解釋兩筆大額紀錄目前只屬「授權成功」狀態，是進店時的預扣押金，但系統疑似重複授權了兩次。由於店方尚未正式請款，當事人暫時未能直接提出爭議，只能請銀行協助追蹤，待店方實際請款時再收取通知，屆時才可正式申請爭議。

信用卡資料疑似外洩

重複扣款的問題尚算有解釋空間，但更令人憂慮的是多名旅客指，光顧 Travelwell 後不久便發現信用卡遭盜用。有旅客表示，該信用卡首次使用就是在這間無人店，一星期後便出現約2,000港元的不明扣款，銀行其後更直接為其更換新卡。

翻查更早前的討論，早在2025年1月已有旅客發文懷疑 Travelwell 涉及盜用信用卡資料，理由是店舖收據系統要求輸入CVV安全碼。一般而言，香港本地的實體刷卡交易並不需要輸入CVV，此舉因此引起不少旅客的警覺。

無人店模式的潛在漏洞

Travelwell 的「即拿即走」模式固然方便，但整個消費流程亦潛藏不少值得關注的問題。首先，系統進行預授權時金額可能遠高於實際消費，若出現重複授權等技術失誤，旅客短期內或面對大額資金被「鎖住」的困境，對趕搭飛機的旅客而言尤其不便。

其次，無人店全程無收銀員介入，一旦出現扣款爭議，旅客往往難以即場向人員反映，只能事後自行聯絡銀行跟進，處理過程繁複。加上不少旅客並不知道需要列印收據，萬一日後需要提出爭議，欠缺書面證明或會令情況更加棘手。

法國集團在港開店 技術來自上海公司

Travelwell 於 2023 年正式進駐香港國際機場，由法國跨國旅遊零售集團 Lagardère Travel Retail 營運，是香港首間採用「即拿即走」模式的無人便利店，店舖位於離港層天際走廊近24號閘口，面積約88平方米。旅客入店前只需拍一下信用卡，選好商品後直接離開，系統便會自動結算扣款，全程毋須排隊或人工收銀。然而，支撐整個無人結算系統的核心人工智能技術，實際上由上海科技公司雲拿科技（Cloudpick）提供。

旅客可以點做？

事件在網上持續發酵，網民建議，曾在 Travelwell 消費的旅客應在離店後盡快檢查信用卡記錄，如發現異常扣款應在24小時內聯絡銀行提出爭議；購物時亦應記得列印收據，以備不時之需。目前事件仍屬傳聞階段，Travelwell 及機管局均未有公開回應，有待官方作進一步說明。