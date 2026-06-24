AirPods Ultra傳聞｜鏡頭整合AI功能﹑定價公開　最快今年推出

AirPods Ultra ／ AirPods Pro 4 傳聞｜Apple一直被傳正開發一款配備鏡頭的 AirPods，能夠為 Siri 提供周邊環境的視覺數據，再支援用家的實時需要。這將成為Apple首款具備AI功能的穿戴式耳機AirPods Ultra（暫稱），最快有望在今年年尾推出，屆時或會與新款iPhone同步發表。



耳機配鏡頭 外形大致不變

傳言中的新 AirPods 在整體設計上會延續現時 AirPods Pro 3 的風格，主要改動集中在耳機柄位置，Apple計劃在柄上嵌入微型紅外線鏡頭，原理與 iPhone 的 Face ID 鏡頭相似。耳機本體和充電盒的尺寸及配戴方式基本保持不變。

值得注意的是，Apple將在耳機上加入一盞指示燈，當視覺數據被傳送到雲端時，燈號便會亮起。這個設計的用意是讓周圍的人知道耳機鏡頭正在工作，提高透明度，避免隱私爭議。

鏡頭為Siri提供視覺資訊

新 AirPods 的鏡頭主要功用是收集配戴者周邊的環境資料，傳送給 Siri，讓語音助手更準確了解用戶的所在位置及周邊事物。簡單來說，用家可以向 Siri 提問眼前看到的物件，例如「這是什麼植物？」或「附近有什麼餐廳？」，Siri 便可透過鏡頭畫面提供相應答案。

這項功能對日常使用場景帶來不少便利。行人可以獲得更精準的導航指引，而毋須頻繁查看手機；系統亦可根據用家身處的環境自動設定提醒；此外還有助於建立三維環境地圖等應用。

新晶片加持 音質及反應速度升級

Apple同時開發新一代 H3 晶片，有望首次搭載於這款新 AirPods 中。升級後的晶片預計能改善延遲問題，同時提升音質表現，為用家帶來更流暢的使用體驗。

定價預計上調 相容性有要求

現時 AirPods Pro 3 的售價為249美元（約$1,952元左右）。由於新款加入了鏡頭及AI功能，定價預計會有所上升，具體價格目前未有消息。

另外，使用新 AirPods 的AI視覺功能需要配套的 iPhone 支援 Apple Intelligence，即iPhone 15 Pro或更新型號才能完整發揮功能。若只是基本的音樂播放和通話功能，相容性應無特別限制，但若要享受完整的AI體驗，用家須升級至較新型號的 iPhone。

名稱將會是 AirPod Pro 4或Ultra

命名未定 或稱Pro 4或Ultra版本

關於新耳機的命名，傳言暫時仍未有定案。最初的報道指新 AirPods 不會獨立成新系列，但隨著推出時間改變，目前較傾向將其納入 AirPods Pro 產品線。可能的命名包括「AirPods Pro 4」或「AirPods Ultra」，最終名稱仍需待Apple正式公布。

推出時間確認

早前有傳言指新 AirPods 最高可能在 2026 年內推出，但最新消息顯示推出時間或會延至2027 年底。Apple之所以延後發表，主要原因是需要更多時間完善視覺 AI 模型，確保能準確識別各類物件。

根據傳言，新AirPods、新iPhone及第二代摺疊屏iPhone預計將同步在2027年年底推出，當中新iPhone更傳聞為iPhone系列邁向第20個年頭的紀念版本。屆時三款新品同場發表，將成為Apple年底發布會的焦點。