iPhone Fold爆料匯總｜大摺芒配6000mAh大電池　兼備液態金屬鉸鏈

說來也挺有意思，我關注蘋果摺疊屏iPhone Fold（iPhone Ultra）的消息差不多有三四年了。一開始各路爆料都說蘋果在憋大招，要做一個翻蓋式的小摺疊，跟Samsung Z Flip那種差不多，專門針對女性用戶。後來風向又變了，說蘋果看不上小摺疊，覺得那是玩具，要做就做橫向大摺疊。



直到今年年初，才算是塵埃落定——蘋果選了一條讓很多人都意外的路，它把這個產品線命名為iPhone Fold。這不是一個嘗鮮的實驗品，這就是iPhone的天花板。我仔細看了目前流出的所有爆料和機模視頻，說實話，心裏五味雜陳。

闊摺疊設計外觀

先說外觀吧，iPhone Fold採用的是所謂的闊摺疊設計，其實就是橫向書本式內折。展開之後的內屏大概有7.76英寸，接近iPad mini的大小，外屏則是5.5英寸，摺疊起來跟一本護照差不多，單手拿着還算順手。

iPhone Fold外觀展示：

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我試着在腦子裏模擬了一下使用場景：早上坐地鐵的時候用外屏刷刷微博回回微信，到了公司往桌上一展開，直接開始處理文檔或者開視頻會議，這種感覺確實挺爽的。但問題是，摺疊狀態下的機身厚度有11毫米，展開後最薄處只有5.5毫米。11毫米是什麼概念呢？差不多是兩個普通iPhone疊在一起的厚度，塞進口袋裏肯定會鼓出來一塊。

液態金屬鉸鏈

不過讓我真正在意的不是厚度，而是蘋果在鉸鏈上做的文章。據供應鏈的消息說，iPhone Fold用了一種液態金屬鉸鏈。這種鉸鏈的強度據說能達到鈦合金的兩倍，摺疊壽命目標是80萬次。

iPhone Fold可折疊80萬次！

80萬次是什麼水平？假設你每天摺疊開合100次，能用差不多22年。當然這只是實驗室數據，實際怎麼樣還得看真機。但至少從參數上看，蘋果是認真想把摺痕這個問題給解決掉的。我看過一些機模的照片，在特定角度下摺痕還是隱約可見的，但據說量產版本會用上Samsung新一代的無摺痕面板技術，再加上自修復塗層，希望能把這個問題壓到最低。

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硬件配置方面

iPhone Fold基本上是把能堆的料都堆上了。A20 Pro晶片，台積電2納米工藝，性能和能效比應該又會有一個質的飛躍。記憶體據說有12GB，電池容量直接到了5400~6000mAh，這是iPhone歷史上從來沒有過的電量級別。

A20 Pro晶片，台積電2納米工藝，性能和能效比應該又會有一個質的飛躍。（fpt.）

想想我現在用的這部iPhone，一天兩充是常態，要是真能有個6000mAh的電池，那續航焦慮基本上可以拜拜了。

散熱方面

說是用了石墨烯加VC液冷散熱，這在Android旗艦上已經很常見了，但蘋果之前一直不太重視這個。看來摺疊屏的高功耗和高發熱，確實逼迫蘋果做出了改變。

Face ID換成側邊Touch ID

但是，為了做摺疊，蘋果也做出了一些讓我挺難受的妥協。第一個是Face ID被砍掉了，換成了集成在側邊電源鍵上的Touch ID。我一開始聽到這個消息的時候還挺失落的，畢竟用了這麼多年Face ID，早已經習慣了拿起手機就自動解鎖的流暢感。

Face ID被砍掉了，換成了集成在側邊電源鍵上的Touch ID。（X@Saurav_DJ47）

但冷靜下來想想，這也確實是沒辦法的事。摺疊屏的內屏那麼薄，根本塞不下原深感攝像頭系統，而且摺疊結構也會讓Face ID的識別角度變得很尷尬。側邊指紋雖然沒那麼酷，但至少是一個成熟的解決方案，用慣了應該也還行。只是習慣了面部解鎖之後，再回到指紋時代，總有種科技倒退的感覺。

影像系統沒有獨立長焦

第二個讓我糾結的是影像系統。iPhone Fold據說只配備了雙4800萬像素後置鏡頭，而且是橫排設計，沒有獨立長焦。作為一個平時喜歡拍照的人，這個配置讓我覺得有點寒酸。現在國產摺疊屏都已經在捲潛望長焦了，蘋果這個級別的產品反而不給長焦，屬實有點說不過去。

iPhone Fold據說只配備了雙4800萬像素後置鏡頭，而且是橫排設計，沒有獨立長焦。（X@Saurav_DJ47）

不過轉念一想，這麼薄的機身確實也塞不下複雜的鏡頭模組，而且蘋果在計算攝影方面的實力一向很強，說不定能通過算法彌補一些硬件上的不足。只是作為消費者，花了這麼多錢卻買不到最頂級的影像系統，心裏總歸有點小疙瘩。

售價太高

說到價格，這才是重頭戲。目前各路爆料都指向一個數字：2000美元起，換算成港幣大概15680元。更高端的配置版本可能要衝到兩萬五以上。兩萬五買一部手機，說實話，我這個普通上班族真的有點下不去手。

我知道肯定會有人說，蘋果的產品從來就不是給普通人準備的，Fold系列更是有錢人的玩具。但問題是，花這麼多錢買到的iPhone Fold，到底值不值這個價？我反覆問自己這個問題。

如果它的鉸鏈真的能做到幾乎無摺痕，如果它的續航真的能撐兩天，如果展開後的大屏體驗真的能替代iPad mini，那也許兩萬五是可以接受的。但如果只是多了一個摺疊功能，其他體驗跟普通iPhone差不多，那這筆錢花得就有點冤枉了。

備貨1100萬台但是量產難度大

蘋果首批備貨1100萬台，這個數字其實挺有意思的。一方面說明蘋果對這款產品信心很足，另一方面也說明量產難度可能比我們想象的還要大。有消息稱量產從原定的6月推遲到了8月，這意味着從下線到開售的窗口期被壓縮得很緊。而且初期的良率據說只有65%，也就是說每生產100台就有35台要報廢。

所以到時候很可能出現一機難求的局面，黃牛加價我估計跑不了。想想當年iPhone X剛上市的時候，排隊排到懷疑人生，這次估計只會更誇張。

總結

所以回到文章標題提出的問題：闊摺疊能夠拯救蘋果的創新能力嗎？說實話，我覺得這個問題本身有點過於戲劇化了。蘋果這些年被吐槽創新乏力也不是一天兩天了，每年發布會都被說是在擠牙膏。但仔細想想，iPhone Fold的存在本身就代表着蘋果願意走出舒適區，去嘗試一個全新的產品形態。

摺疊屏市場已經被Samsung、華為、OPPO、小米這些廠商教育了好幾年，消費者對這種形態的認可度越來越高。蘋果現在入局，雖然晚了點，但憑着它的生態優勢和用戶黏性，大概率還是能掀起不小的波瀾。

我更傾向於認為，iPhone Fold不是蘋果創新能力的一次救贖，而是蘋果產品哲學的一次自然延伸。它不做第一個吃螃蟹的人，但它一旦下場，就一定會把這個品類的標準拉高。液態金屬鉸鏈、自修復塗層、A20 Pro晶片、6000mAh電池——這些東西組合在一起，確實給了我一種感覺：蘋果雖然來得晚，但它確實是帶着誠意來的。

至於能不能拯救創新能力，這個問題可能要留到2026年秋天產品真正上市之後才能回答了。至少現在，我已經開始存錢準備衝首發。畢竟，誰不想成為朋友圈裏第一個掏出iPhone Fold的人呢？

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