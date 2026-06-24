電視選購指南｜近日Threads有網民投訴購買TCL 32吋電視呃秤變29吋，卻被跪友發現是他不懂對角線計法。看來不少網民對於選購電視的基本知識依然不足！以下拆解選購指南、4K最佳觀賞距離，以及OLED與Mini LED等屏幕面板分別。



Threads截圖

Threads熱話鬧劇HOY TV也來抽水！電視尺寸究竟點計？

近日社交平台Threads流傳一宗與購物TCL電視機後發現貨不對辦疑被「呃秤」的事件：事主稱買了一部32吋電視，拿拉尺一量發現橫向闊度只有29吋，憤而發文投訴品牌欺騙消費者，甚至嬲到粗口問候品牌母親。帖文隨即引來大批網民熱烈討論與無情恥笑，紛紛指出電視屏幕尺寸從來都是計算屏幕對角線的長度。

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正確的屏幕尺寸量度方法

正確的屏幕尺寸量度方法是從屏幕的左上角斜拉到右下角，這次網絡熱話正好為大家補習了買電視的最基本常識。

正確的屏幕尺寸量度方法是從屏幕的左上角斜拉到右下角

電視應該買幾大？一條簡單公式計出最佳觀賞距離

搞清楚尺寸點計之後，客廳到底該放多大的電視？以前很多人仍抱有舊觀念，覺得客廳空間小就只能買細電視，擔心看得頭暈。不過現在4K解像度普及，畫面細緻度大幅提升，觀賞距離比以往的1080P電視縮短了很多。

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想計出最舒適的觀賞距離，可以參考這條簡單公式：

最大電視尺吋=觀看距離（公分）÷3.736



最小電視尺吋=觀看距離（公分）÷6.227



例如購買55吋電視，大約需要1.67米觀賞距離。很多用家買完電視後最常後悔「買得太細」，在預算和空間許可下，不妨買大一碼，視覺震撼度完全不同。

例如購買55吋電視，大約需要1.67米觀賞距離。

屏幕規格花多眼亂？主流面板優缺點拆解

走入電器店，OLED、QLED、Mini LED這些英文名詞往往讓人頭大。以下來教你選擇適合自己款式的方法。買機前可以對比以下列表，找出最適合自己的心水款式。

走入電器店，OLED、QLED、Mini LED這些英文名詞往往讓人頭大。

OLED電視：像素自發光．響應速度快10倍睇波之選

OLED是一種每粒像素都是「獨立燈泡」，能個別發亮熄滅的屏幕，所以不需像傳統LED電視再加背光源，令到機身更加薄。如果追求頂級畫質和純黑夜景，OLED絕對是首選，但要留意長時間播放靜態畫面可能會有燒印風險。

此外，OLED響應速度比液晶快10倍以上，播放高速畫面時不會有鬼影，用來觀嘗世界盃賽事，不怕足球拖了個白影。

OLED電視的每個像素都是「獨立燈泡」，能自己亮、自己滅，不用背光源。

MiniLED電視：陣列式小燈珠背光．精準控制光暗位

近年大熱的Mini LED，它使用了非自發光的面板，但背光燈改用陣列式小燈珠，配合AI精準分析每個畫面中的高光／黑暗位，微細控制分區控光，既有高亮度又有極佳對比度，非常適合放在採光充足、陽光猛烈的客廳。

MiniLED電視把屏幕分成幾十到幾百個區域，亮區開、暗區關，模擬OLED。

其實市面還細分了很多不同類型的屏幕，詳情可參考以下圖輯。

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4K、8K電視有何分別？我是否需要買8K電視？

劍橋大學與Meta Reality Labs 於《自然通訊》期刊發表研究報告，證明一般家庭觀賞環境下，4K或8K電視相比2K（QHD）屏幕/電視並無明顯的視覺優勢。

消委會55吋4K電視評測

選購電視花多眼亂，參考消委會評也是一個方法。消委發表9款55吋以上4K電視的評測報告，指出市面同類產品定價差距頗大，但在聲／畫／多媒體上網等各方表現，不一定貴就最好。各樣本中Samsung 三星、Sony 索尼整體表現最佳．而另一日本牌子Panasonic 樂聲牌的大電視，其防反光處理比$3,890的海信 Hisense 產品評分更低，且左右兩邊可視度亦略低。