買電視機要選OLED、MiniLED？5大黑科技拆解　不花冤枉錢要這樣選

現在買高端電視，一聽到OLED、MiniLED、QD-MiniLED、RGB-MiniLED、MicroLED就頭大？其實不用怕，今天用大白話拆解這五種技術，抓核心差異，看完你也能當「半個專家」。



高端電視（OLED/MiniLED/MicroLED等）選購總結▼▼▼

高端電視怎麼選？（LG官網；01製圖）

1. OLED電視：「像素自己發光」的畫質優等生

簡單說，OLED的每個像素都是「獨立燈泡」，能自己亮、自己滅，不用背光源。就像無數小燈珠拼在一起，想亮哪顆亮哪顆，想滅哪顆滅哪顆。

OLED電視的每個像素都是「獨立燈泡」，能自己亮、自己滅，不用背光源。（中關村在線提供）

（1）優點：暗場和流暢度絕了

黑場超純粹：顯示黑色時像素完全關閉，沒有漏光，看夜景、暗部多的電影（比如《蝙蝠俠》），能分清陰影裏的細節，對比度拉滿。

畫面無拖影：響應速度比液晶快10倍以上，看球賽、玩《賽車遊戲》，快速移動的畫面也絲滑，不會有殘影。

機身超薄+能彎曲：沒有背光源，機身薄到能貼牆，還能做捲曲屏、摺疊屏，小戶型或追求設計感的家庭最愛。

護眼友好：不依賴藍光激發背光，藍光強度低，長時間看也不容易眼乾。

OLED電視顯示黑色時像素完全關閉，沒有漏光，看夜景、暗部多的電影，能分清陰影裏的細節，對比度拉滿。（LG官網）

（2）缺點：亮度和壽命是短板

亮度不夠高：峰值亮度一般在800-1500nits，大太陽下看亮場景（比如海灘畫面），可能沒那麼「刺眼」的通透感。

有燒屏風險：長期固定顯示同一個畫面（比如電視台標、遊戲界面），像素會老化留殘影，不過現在廠商加了「像素位移」技術，風險比以前低很多。

價格貴：75寸基本過萬元（人民幣，下同），預算有限慎選。

誰該買？

適合愛追劇、看電影、玩遊戲，追求畫面細膩度，且預算充足的人。

2. MiniLED電視：「小燈珠背光」的性價比之選

本質是「升級款液晶電視」，把傳統LED背光源的燈珠縮小10倍（像米粒一樣小），再密集排列，配合「分區調光」——把屏幕分成幾十到幾百個區域，亮區開、暗區關，模擬OLED的對比度。

MiniLED電視把屏幕分成幾十到幾百個區域，亮區開、暗區關，模擬OLED的對比度。（中關村在線提供）

（1）優點：亮得起來，價格適中

亮度高：峰值亮度輕鬆破1000nits，有的能到2000nits，看HDR片源（比如《阿凡達2》），陽光、火焰的細節很通透。

價格友好：75寸大概4000-6000元，比同尺寸OLED便宜50%+。

壽命長：燈珠散熱好，用5-8年亮度衰減少，適合天天看電視的家庭。

MiniLED電視峰值亮度輕鬆破1000nits，有的能到2000nits，看HDR片源（比如《阿凡達2》），陽光、火焰的細節很通透。（LG官網）

（2）缺點：有「光暈」和色彩短板

暗場有光暈：如果屏幕上有個小亮點（比如字幕），周圍暗區可能會有一圈淡淡的光，分區越少越明顯（比如100分區比500分區光暈重）。

色彩一般：靠濾光片出色彩，比OLED少點「鮮活感」，看鮮豔畫面（比如動畫片）沒那麼「豔」。

誰該買？

預算中等，愛用電視看自然光場景（比如紀錄片、體育賽事），追求高亮度的人。

3. QD-MiniLED電視：「加了量子點」的MiniLED

在MiniLED背光上貼了一層「量子點膜」——MiniLED發藍光，激發量子點發出紅、綠光，再混合出全色彩。相當於給MiniLED的「燈光」加了「染色劑」，讓顏色更準。

QD-MiniLED電視是在MiniLED背光上貼了一層「量子點膜」，讓顏色更準。（中關村在線提供）

（1）優點：亮度和色彩雙在線

色彩更鮮豔：比普通MiniLED色域廣，能覆蓋90%以上DCI-P3色域（電影級色域），看《玩轉極樂園（Coco）》這種色彩豐富的動畫，紅、黃、藍更透亮。

繼承MiniLED高亮度：峰值亮度能到2000-3000nits，亮場景和暗場景都能兼顧。

（2）缺點：成本比普通MiniLED高

價格稍貴：同尺寸比普通MiniLED貴1000-2000元。

還是有光暈：本質是MiniLED的升級，分區調光的光暈問題還在，只是色彩掩蓋了一部分。

QD-MiniLED電視本質是MiniLED的升級，分區調光的光暈問題還在，只是色彩掩蓋了一部分。（LG官網）

誰該買？

想要MiniLED的高亮度，又不滿足普通MiniLED的色彩，預算能再提一點的人。

3. RGB-MiniLED電視：「三色燈珠」的色彩王者

跳過「背光+濾光」的步驟，直接用紅、綠、藍三色MiniLED燈珠當背光——不用量子點，不用濾光片，燈珠自己就能出三色，直接混合成畫面。

RGB-MiniLED電視直接用紅、綠、藍三色MiniLED燈珠當背光——不用量子點，不用濾光片，燈珠自己就能出三色，直接混合成畫面。（中關村在線提供）

（1）優點：色彩比OLED還準

色彩純度拉滿：三基色直接發光，沒有色彩損耗，色域能到97%BT.2020（比電影級更高），紅色更紅、綠色更綠，看《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙（Spider-Man: Across the Spider-Verse）》這種高飽和畫面，像「把原畫貼在牆上」。

亮場不褪色：普通MiniLED亮到極致會「色彩漂白」，RGB-MiniLED就算3000nits亮度，色彩也不淡，看太陽直射的場景很舒服。

更節能：不用二次色彩轉換，功耗比OLED低20%，長期用省電費。

RGB-MiniLED電視價格貴+款少：目前只有海信、三星等少數品牌有。（海信官網）

（2）缺點：技術新，選擇少

價格貴+款少：目前只有海信、三星等少數品牌有，比QD-MiniLED貴不少。

誰該買？

追求「極致色彩」，愛收藏4K/HDR片源，預算充足的「畫質發燒友」。

5. MicroLED電視：「未來技術」，現在還不親民

把LED晶片縮到「微米級」（比頭髮絲還細），每個晶片就是一個像素，自己發光，而且是無機材料——相當於「無機版OLED」，但亮度更高、壽命更長。

MicroLED電視把LED晶片縮到「微米級」（比頭髮絲還細），每個晶片就是一個像素，自己發光，而且是無機材料。（中關村在線提供）

（1）優點：理論上「完美」

畫質天花板：對比度和OLED一樣高，亮度能到5000nits以上，色彩比RGB-MiniLED還準，8K分辨率輕鬆做，看什麼都像「身臨其境」。

壽命超長：無機材料不怕老化，用10年亮度也不衰減，沒有燒屏風險。

（2）缺點：價格「勸退」

巨貴：目前最小尺寸55寸也要20萬+，100寸基本過百萬，普通家庭想都別想。

難量產：晶片太小，「巨量轉移」技術難突破（把幾百萬個晶片貼到屏幕上，精度要求極高），市面上基本是「展示款」。

MicroLED電視難量產：晶片太小，「巨量轉移」技術難突破（把幾百萬個晶片貼到屏幕上，精度要求極高）（三星官網）

誰該買？

現在只有土豪、企業展廳會買，比如我們王校長家就有一台，普通消費者再等5-10年價格降下來再說。

一張表分清：哪款適合你？



5種技術類型的核心優勢及短板（中關村在線提供）

最後3個選購小技巧

1. 看分區數：買MiniLED/QD-MiniLED，優先選1000分區以上的，光暈會更淡。

2. 看峰值亮度：經常白天看電視，選1500nits以上的；主要晚上看，1000nits足夠。

3. 避坑提醒：別信「偽高端」——比如有的電視標「MiniLED」，但分區數只有100+，亮度800nits，不如加錢買真•高分區款。

其實沒有「最好」的電視，只有「最適合」的。根據預算和觀影習慣選，就能避開90%的坑！

