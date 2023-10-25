家電｜電視尺吋應該怎麼選？ 並非越大越好　計算公式一文看清

我家客廳面積大概有15平米，觀看距離大概在3米左右，即便在內部空間沒有變化的情況下，十年間我家電視的尺吋已經從25英吋提升至現在的65英吋。 所以，隨著時間的推移以及顯示技術的不斷發展，電視該選多大其實是沒有一個固定的標準的。



買小了看不清、買大了傷眼，顯然買電視到底多大尺吋才合適這個問題，對於不少朋友來說依然十分糾結。 理論上來說，螢幕尺吋越大的電視能帶來更強大的視覺衝擊力與沉浸感，但並不是說螢幕尺吋越大的電視就越適合每個用戶。 如果你正在糾結家裡究竟該買多大的電視，那這篇文章一定可以幫助你。

▼▼▼電視尺吋應這樣選▼▼▼

+ 23

電視不是越大越好

首先，我們先來探討一下電視大小的問題。 對於目前的家庭來說，從40平米到400平米的房子都有，電視的擺放已經不僅僅是局限在客廳，基於大部分中國家庭對於電視的綜合娛樂感來說，放在客廳仍然會是 大多數人們的首選，客廳的寬度從1.5米開始到豪華的別墅至少8米。 我們是否需要根據電視機距離人眼觀看的寬度進行選購呢。

人眼由於構造，只能看到眼前橫度150度左右，縱度140度左右的範圍，所以我們觀看電視只要在上下方40度，左右60度的可視角度裡，觀看電視就是清晰的， 這樣的觀感就已經可以了。 照目前的電視來看，液晶電視都是16:9的設計，寬大的螢幕如果坐的較近一定會在左右的可視範圍內出現畸變，造成觀看效果無法達到最優化。

我們在眾多的評測過程中也對電視觀看距離有一個較為嚴謹的對比，雖然目前小尺吋電視變得越來越少，但是仍然有一些小房間用戶在使用，在40英吋左右的電視中，適當的觀看距離在1.0公尺左右，畢竟現在小尺吋電視的分辨率至少都能達到1080P的分辨率，近距離也能看得清楚。

不管多大尺吋的電視，都有一個合理的觀看距離，如果螢幕尺吋過大觀看距離太短，很有可能由於沒有足夠的可視空間造成畫面畸形以及無法看全所有的畫面，可能還會對人眼造成傷害。 所以，電視尺吋的選擇絕對不容馬虎。

趕緊收藏這套計算公式

最大電視尺吋=觀看距離（公分）÷3.736



最小電視尺吋=觀看距離（公分）÷6.227



為什麼可以精準到小數點後三位這麼準確，以下的推算過程我們就可以知道為何能夠得出這樣的結論。

第一，電視機尺吋是指電視螢幕對角線的長度，以英吋為單位（1英吋=2.54公分）。 而且目前來看大多數液晶電視的標準螢幕比已經變成了寬的是16：9。 根據勾股定理，對角線的長度是√337（根號337）開放得出。 螢幕高度與對角線的比值就是9÷√337。

一般在業界看來，實際收看距離是螢幕寬度的2倍左右。 3倍時臨場感好，若小於這個距離看會比較累，而5倍距離外收看無震撼力。

設最小尺吋為A（英吋），最大尺吋為B（英吋），觀看距離為L（公分）。 現在，我們就可以建立起這麼一個等式。

2.54A×(9÷√337)×5＝L



2.54B×(9÷√337)×3＝L



可得：



A=L÷6.226



B=L÷3.736



所以，以主流家庭客廳沙發離電視機距離為3公尺為例，可以算出電視機的尺吋範圍就是48-85吋。 這套公式所計算出的距離是人眼距離螢幕的最佳距離，在這個範圍內是人眼最舒適觀看的距離。

從目前電視整體銷售來看，43、55以及65吋電視比較熱賣，而70吋以上的大尺吋產品也越來越成為趨勢。 其中43吋左右適配臥室，65吋是目前銷量最大的尺吋段，因為它可以適配大多數主流客廳，所以，在購買電視之前不妨先想好將電視擺放在哪裡，再看看房屋的 空間適合多大的尺吋。

最後一個小建議，對於選擇壁掛的朋友，電視最好選大一點的尺吋，一是電視越大真的看得越爽，另外電視上牆真的會「少一半」。

延伸閱讀：電視｜4K比2K屏幕顯示效果更差的3大原因 非技術問題而是......

+ 14

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】