一早知！明的！掛腰風扇是降溫神器，但要一位女生像「地盤佬」叔叔般將「黑古勒突」的共田F118掛在腰間，再涼快都接受不了。好在，日本平價生活雜貨店3Coins推出了一款掛腰風扇「女仔機」，樣子可愛得多，女仔終於都可以用掛腰風扇！同場還有3Coins 4款6月推出的新手提風扇仔，以及消委會手提風扇評測。



3Coins Belt fan 掛腰風扇（1980日圓／約＄100港元）

1至100段風量調節

日本新出的「3Coins Belt fan」（即腰帶風扇），風量可由1 級至100級一級一級微調，亦有快捷鍵可即時由 1、25、50、75、100 跳級。機身輕巧配色夠文青，夾仔與機身機身的連接位可自由旋轉，除可以照舊夾在腰後吹背脊，更可夾遮柄、扣手袋。不過香港3Coins暫未到貨，去日本旅行就記得去3Coins碰碰運氣。（1980日圓／約＄100港元）

1至100段風量調節

3Coins Belt fan 用途1：夾腰

掛腰風扇最大用途是夾在腰間，尤其是背後讓它送風吹乾背脊，可以空出雙手玩手機。

3Coins Belt fan 用途1：夾腰

3Coins Belt fan 用途2：扣袋

如果想吹頸吹臉，可以扣在手袋或背囊肩帶上，機身夾扣可扭角度，吹到正。

3Coins Belt fan 用途2：扣袋

3Coins Belt fan 用途3：夾遮柿

這絕對是專為香港濕熱毛毛雨季節而設的「神設計」，可以空出一隻手拿手機了。

3Coins Belt fan 用途3：夾遮柿

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同場睇｜3Coins 附遙控大型風扇

這款大風扇（比一隻CD碟大少少）功能非常齊全。輕鬆固定於書桌、層架、車內或帳篷。產品附帶無線遙控器，支援 5 段風量調節及 3 段調光 LED 燈功能，兼具夜燈與應急照明用途。

更內置 8,000mAh 大容量電池，風扇最長可連續運作 28 小時，更有定時關機能力。並具備行動電源功能可為手機充電，是戶外活動與居家防護的萬用好幫手。（4400日圓／約＄220港元）

3Coins 大風力無葉手提風扇

同期新作有一款120g輕身大風量版無葉手提風扇，手柄設計上窄下闊，握持感好更可擺在台面當座檯扇使用。（2750日圓／約＄140港元）

3Coins 大風力無葉手提風扇（2750日圓／約＄140港元）

3Coins 大風力無葉手提風扇（2750日圓／約＄140港元）

3Coins Slim Fan 乘客座位風扇

另有2款在車廂內使用得風扇仔。第1款輕便版賣點是窄身設計，方便扣在前座seat位的頭枕位，將冷氣加速送到後排座位。它更可以上下調節送風角度，小朋友不怕「兜頭兜面」吹風。（1650日圓／約＄85港元）

3Coins Slim Fan 乘客座位風扇（1650日圓／約＄85港元）

另一款比較大型的，設有可調角度的連接臂，上面附有2把可獨立調校角度的迷你風扇，而中間是一支車內閱讀用的LED燈。這款似乎是為汽車旅行「車內宿」用家而設。在日本只限一部份3Cois分店有售。（2200日圓／約＄110港元）

手機磁吸風扇

同樣是方便你玩手機的設計，風扇柄可以自由扭動角度。（1650日圓／約＄85港元）