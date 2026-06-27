iPhone電量倒水？可能設定問題　7招調整即可令電池續航力提升

不少用家習慣性地到處尋找充電器或攜帶流動電源到處走，但真正的元凶可能不在於電池本身，而在於那些被忽視的系統設定。事實上，只要調整7個特定的設定，你的iPhone電池壽命就能大幅改善，。



螢幕亮度 最大的電池殺手

想要提升iPhone的電池壽命，首先要從螢幕著手。螢幕是iPhone最耗電的部件，消耗的電力遠超其他組件，因此降低螢幕亮度能帶來最顯著的改善效果。

打開控制中心，將亮度滑桿向下調節，讓螢幕保持舒適可見的亮度即可，毋需將其開至最高。在室內或大多數光線條件下，你根本用不著全屏亮度。更聰慧的做法是啟用自動亮度調節。進入「設定」>「輔助使用」>「顯示與文字大小」，並打開「自動亮度」功能。

關閉常顯螢幕（Always-on）

對於配備常顯螢幕功能的iPhone（iPhone 14 Pro及更新機型），鎖定螢幕會持續以暗淡的形式顯示在螢幕上，讓你無需觸碰手機就能查看時間和通知。這個功能確實方便，但代價卻是相當可觀的電力消耗。

若要關閉這個功能，進入「設定」>「顯示」，將「常顯螢幕」選項關閉。之後當手機被鎖定時，螢幕會完全黑屏，只有當你輕點螢幕或抬起手腕時才會亮起。對於使用較舊機型（iPhone 14及以前標準版本）的用戶，由於這些設備根本沒有常顯螢幕功能，所以毋需擔心。

低電量模式 電池危機的救世主

iPhone內置的低電量模式是延長電池壽命的絕招。一旦啟動，它會自動禁用或減弱多項功能：螢幕亮度會降低、後台應用程式刷新會受限、自動下載會停止、CPU效能會略微降低，甚至動畫效果也會被簡化。

進入「設定」>「電池」，打開「低電量模式」選項。此時電池圖示會變黃，表示該功能已啟動。iPhone會在電量降至20%時自動提示你啟用低電量模式，但你也可以隨時手動啟動。

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後台Apps刷新＝隱形的電池吸血鬼

你或許不知道，即使你沒有在使用某些應用程式，它們仍在背景不斷刷新內容。郵件Apps檢查新郵件、社交媒體更新動態、新聞Apps下載文章—所有這些都在你的手機躺在口袋裡時進行。要控制這個現象，進入「設定」>「一般」>「背景App重新整理」。點擊頂部的「背景App重新整理」，選擇「關閉」以完全禁用此功能。

應用程式通知 每一下都消耗電力

每一條通知都會喚醒螢幕、播放聲音、震動，甚至觸發觸覺引擎。將這個過程乘以每天來自社交媒體、新聞、遊戲和推廣應用程式的數十甚至數百條通知，最後的結果就是明顯的電池消耗。

進入「設定」>「通知」，逐一檢查你安裝的應用程式。對於那些你根本不需要收到提醒的應用程式，點擊進去後將「允許通知」選項關閉。這樣既能阻止不必要的中斷，又能為電池節省相當的電力。

「Hey Siri」功能 智能語音的隱藏成本

Hey Siri 功能需要不斷監聽你的聲音，以便在聽到喚醒指令時立即做出反應。這個持續的監聽過程利用麥克風和神經引擎，即使你沒有主動使用Siri，也在消耗電力。

若你很少使用語音啟動Siri，平時只是通過按住側邊按鈕來呼叫Siri，那麼關閉Hey Siri功能能為你節省電力，而不會損失任何功能。進入「設定」>「Apple Intelligence與Siri」>「對話與輸入Siri」，將其關閉。

深色模式 只對OLED螢幕有效

深色模式能節省電力，但這個優勢只對搭載OLED螢幕的iPhone有效。OLED螢幕獨立點亮每個像素，因此黑色區域根本不消耗電力。螢幕上的黑色像素越多，消耗的電池就越少。進入「設定」>「顯示」，在「外觀」下點擊「深色」。你的界面會切換為深色背景配淺色文字。