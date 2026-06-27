Gmail終於可以改帳號名稱！免開分身4步教學 舊信件全保留附限制

Gmail終於可以改名稱帳號｜當大家email履歷或聯絡重要客戶時，若發現自己仍在使用多年前以稚氣或尷尬字眼註冊的電子郵件，往往會讓人感到萬分尷尬。以往若想擺脫這些年少輕狂時留下的舊筆名，唯一的方法就是重新申請一個全新的email帳戶，但這也意味著必須放棄或重新掛勾原帳戶內的所有雲端檔案、相片紀錄及訂閱服務。如今，這個長年困擾無數用家的難處終於迎來了解決方案。Google終於正式開放用家可以更改Gmail名稱（xxx@gmail.com）。



Gmail改電郵新功能終於正式開放

Google 在 2026 年正式對全球用家陸續推送一項極具歷史意義的功能更新：允許用家直接變更原本 @gmail.com 電郵地址的使用者名稱。自 2004 年 Gmail 面世以來，電郵地址的「首碼」（即 @ 符號前的字串）一直被視為不可修改的絕對鐵律。然而，隨著用家對於個人數碼身份管理的需求日益增加，Google 終於打破了這項維持了超過 20 年的政策，讓用家可以無痛更換主要聯絡電郵。

小時候改的充滿「中二病」的gmail名稱，終於可以正式更改。（AI製圖）

這項功能在 2025 年底率先於部分地區進行測試，並在 2026 年初起正式向全球市場逐步推展，香港用家近日亦已陸續看見系統更新。最令用家關心的是，這次變更並非單純建立一個空殼分身，而是類似於更換「屋宇門牌」的概念。用家在修改電郵地址後，帳戶內部儲存的數據，包括 Google Drive 雲端硬碟內的所有文件、Google Photos 備份的珍貴相片、YouTube 觀看與訂閱歷史，甚至是 Google Play 的已購項目與應用程式進度，全部都會原封不動地保留。這種不流失數據的轉換方式，免去了用家手動轉移海量資料的繁瑣程序。

Gmail更改名稱帳號功能終於在香港開發

確認Gmail備份與裝置相容

雖然 Google 強調這項轉換過程能夠無縫銜接，但在正式動手修改前，用家仍有數個關於技術相容性與系統設定的重要細節需要留意。由於主要電郵地址與許多 Google 核心服務有著深度的系統關聯，因此在變更前進行預防性的資料同步與備份是較為穩妥的做法。

首先，若用家日常有使用 Chromebook 電腦，變更主要電郵地址可能會導致系統在初次重新登入時出現配置衝突，建議在修改前先參閱官方引導。其次，若有使用 Chrome 遠端桌面進行跨裝置連接，變更後可能需要重新設定配對。最重要的是，許多第三方網站或應用程式均有使用「使用 Google 帳戶登入」（Sign in with Google）功能，這些外部資料庫往往將用家的主要電郵地址視為唯一的識別碼。雖然 Google 會將舊的電郵地址自動轉為備用別名，但部分第三方系統在更新同步上可能存在延遲，因此在轉換前，建議先備份好瀏覽器內的書籤、聯絡人等資料，並留意常用第三方網站的帳戶狀態。

簡單4步即改Gmail新地址

簡單4步即改Gmail新地址

如果用家已經做足準備，並確認帳戶已獲得此功能的更新推送，即可按照以下 4 個步驟進行變更：

1. 登入 Google 個人資訊頁面：用家需要開啟電腦或流動裝置的網頁瀏覽器，前往 Google 帳戶的電子郵件設定專頁（https://myaccount.google.com/）。登入後點選左側選單中的「個人資訊」，並在聯絡資訊欄位中選擇「電子郵件」。

2. 檢查帳戶是否具備變更資格：在電子郵件設定頁面中，尋找「Google 帳戶電子郵件」一項。若用家的帳戶已獲得系統功能推送，畫面將會顯示「變更 Google 帳戶電子郵件」的選項。

3. 輸入欲更換的全新電郵名稱：點選變更後，系統會要求輸入全新的使用者名稱。用家在此時可以輸入心儀的全新名稱，系統會即時進行後台偵測，確保該名稱尚未被其他全球用家註冊。

4. 確認變更並自動綁定備用別名：確認新名稱可用後，點選畫面上的確認按鈕。系統會隨即將此新電郵設為主要地址。此時，舊的電郵地址會自動轉為該帳戶的「備用電子郵件地址」並保留在帳戶內，確保新舊兩個名稱皆可登入，且發往舊信箱的郵件仍能正常接收。

變更Gmail電郵3大注意事項

在體驗這項新功能的便利之餘，用家必須清楚理解隨之而來的限制，以免因頻繁更改而導致帳戶鎖定。

第一大限制在於變更頻率。Google 規定每位用家每 12 個月只能建立一次以 @gmail.com 結尾的新電郵地址。這意味著一旦確認變更，在接下來的一整年內都無法再次修改，即使在輸入時出現拼字錯誤，也必須等待滿 365 天才能修正，因此在按下確認前必須反覆核對。

第二大限制則是終生次數上限。每個 Google 帳戶在其數碼生命週期中，累計最多只能建立 3 個全新以 @gmail.com 結尾的電郵地址。連同最初註冊的原始地址在內，一個帳戶最多只能綁定與累積 4 個新舊電郵地址。當達到上限後，該帳戶將永久失去變更主要電郵的資格。

第三大限制與帳戶類型有關。目前這項自助手續僅開放予一般個人註冊、以 @gmail.com 結尾的免費帳戶。若是企業、學校或組織所使用的 Google Workspace 帳戶，其電郵名稱的變更仍需經由組織管理員透過後台主控台進行統一修改，無法透過此個人設定介面自行變更。此外，新建立的電郵地址在 12 個月內無法被刪除，亦不能釋放給第三方帳戶重新註冊。

總括而言，這項等待多年的功能為用家帶來了極大便利，不僅能徹底告別過去的尷尬網名，更能在一鍵之間轉移所有雲端資產。只要在變更前仔細考慮好新名稱，並留意相應的時效限制，即可輕鬆完成個人名稱更改。