Leica SL3-P搶先試玩｜40張連拍配AI對焦極速鎖定　兼支援8K片

Leica SL系列無疑是Leica相機中最特別的一款產品。Leica SL系列採用了標準的微單相機造型，搭載自家L卡口，可以搭配Leica原廠或者副廠推出的L卡口自動對焦鏡頭，使用體驗與一台標準的微單相機並無差別。可以說，Leica SL系列相機對比Leica經典的M系列相機，前者是一台操控出色、對焦精準的拍攝工具，與Leica M系列依靠黃斑以及全手動對焦的方式完全不同，帶來更現代的拍攝體驗。端午假期，我參加了Leica舉辦的新機體驗活動，有幸提前上手Leica最新的SL3-P微單相機，今次通過這篇文章，簡單分享Leica SL3-P的上手體驗。



首先，在核心參數上，Leica SL3-P採用一枚4400萬像素背照式全畫幅CMOS傳感器，感光度範圍為ISO50-200,000，提供14檔動態範圍，並且可以通過多重拍攝模式合成最高1.76億像素照片。

Leica SL系列採用了標準的微單相機造型。（中關村在線提供）

在對焦上，Leica SL3-P搭載具備819個對焦點的混合自動對焦系統，支持物體檢測自動對焦以及AI主體識別，可識別人物、動物、交通工具等主體並快速完成對焦，同時擁有最高40張／秒的高速連拍。此外，Leica SL3-P搭載機身五軸防抖。

在視頻拍攝上，Leica SL3-P最高可拍攝8K 30P規格視頻，並且支持8K（3:2）片門全開視頻，拓展視頻創作空間。除此之外，Leica SL3-P還支持5.9K 60P、5.8K ProRes以及最高4K 120P規格視頻拍攝。

Leica SL3-P產品細節▼▼▼

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簡單聊完Leica SL3-P的核心參數後，接下來分享這台相機的初上手試拍體驗。Leica SL3-P外觀延續SL3的設計風格，機身無Leica紅色圓點標識，僅在軍艦頂印有「LEICA」品牌字樣。

熟悉Leica產品的用戶都清楚，Leica M系列中帶-P後綴機型均取消紅色可樂標，僅在機身頂部印有Leica英文花體標識。Leica SL3-P顯然沿用了M系列同定位機型的設計思路，去掉紅色標識後整機視覺觀感更加低調克制。

操控層面，Leica SL3-P採用極簡設計，機身背部僅保留「Play」、「Fn」、「Menu」三顆實體按鍵與少量快捷功能鍵，絕大多數操作依託背部可翻轉觸控屏完成。Leica為 SL3-P重做了簡潔直觀的操作界面，日常拍攝的絕大多數參數調整、功能設置均可通過觸控屏一鍵調節，無需頻繁進入二級菜單，操作效率很高。

本次Leica SL3-P線下體驗，我重點測試連拍與對焦性能，拍攝題材為馬球賽事，下面分享實拍連拍表現。

Leica SL3-P高速連拍製作GIF圖。 （中關村在線提供）

實拍搭配鏡頭為Leica Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3。Leica SL3-P最高支持40張／秒高速連拍，兼容 RAW+JPEG 雙格式存儲；對焦系統內置動物識別，可精準識別馬匹等活體生物。

作為Leica SL3系列全新機型，Leica SL3-P升級不止停留在外觀層面，傳感器、對焦系統、交互操控均完成全面迭代。視頻性能提升尤為突出，不僅支持8K視頻錄製，新增8K（3:2）片門全開模式，是當前SL系列視頻綜合性能最強機型。

總而言之，Leica SL3-P是目前SL3家族靜態畫質、動態視頻雙維度均衡的專業機型，既能承載德系相機獨有的光學影像理念，又在硬件功能上完成全方位升級，完全可以滿足職業攝影師嚴苛的商用拍攝需求。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】