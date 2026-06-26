Apple Mac、iPad無預警加價！全線產品售價大幅上調 加幅高達四成

Apple Mac及iPad產品全線售價無預警大幅上調｜打算在這個夏天為自己添置一部高效能的手提電腦或平板電腦？受到全球供應鏈劇烈變動的影響，就連Apple多款備受市場歡迎的熱門電子產品，出現了極大程度的調整，當中由輕巧便攜iPad、MacBook至Mac mini與Mac Studio主機都無一倖免。



Mac Mini 加幅高達41%

Mac mini硬件升級售價調整明顯

近年電腦硬件成本一直處於極度波動的狀態，今次Apple突然大幅加價的最大原因來自全球記憶體晶片成本的急遽飆升。在這波Apple價格調整之中，以體積極度細小見稱的Mac mini 受到最大衝擊，其加幅更是冠絕全線產品。這款原本定位為高性價比入門主機的Mac mini，其配備最新M4晶片、16GB記憶體及256GB儲存空間的版本，定價由原本的$4599大幅躍升至$6499，加幅高達41.3%，單一加價金額達到1900港元。至於採用一體化的24吋iMac桌面電腦，配備M4晶片及16GB記憶體的最新售價則上調至$11499。

MacBook Air亦加價近千多元

MacBook及iPad熱門型號大幅加價無一幸免

除了桌面電腦，極受市場歡迎的MacBook手提電腦系列亦有明顯的價格變動。定位為入門級別的MacBook Neo，其256GB基本版本的售價由4799港元調升至5499港元，加幅為14.6％。這款產品一直以其極致輕薄的機身以及足夠應付日常文書處理的效能，深受學生及輕量級工作用家歡迎；而加入指紋辨識功能的512GB進階版本，售價亦相應調整至6499港元。

至於廣受主流用家青睞的MacBook Air系列，配備最新M5晶片及8GB記憶體的13吋型號，最新定價為10499港元；擁有更廣闊視野及配備16GB記憶體的15吋型號則上調至11999港元，加幅剛好突破20％大關。這兩款機型的賣點在於絕對寧靜的無風扇設計與超長的電池續航力，升級至M5晶片後，在圖像處理及本機人工智能代理運算表現上有著飛躍性的提升。

最近大熱的MacBook Neo加幅亦達約15%

而運算要求更高的14吋MacBook Pro同樣受到牽連，配備M5晶片、16GB記憶體及高達1TB儲存空間的版本，售價已經調整至$15999港元，單機升幅達到$2500港元，為今次加價金額最高的型號。這款機型的最大賣點在於其卓越的頂級顯示螢幕質素及豐富的連接埠，面對高強度運算如立體圖像渲染及超高清影片剪輯時，依然能夠保持高效率及穩定的系統散熱表現。

MacBook Pro加價$1500

在平板電腦方面，多款主打流動娛樂與電子學習的iPad產品同樣出現了價格重新編排。主打極高性價比的iPad 11標準版，128GB無綫網絡版本售價調整至$3499港元，加幅達到25％。而擁有單手掌握優勢、極度方便攜帶作電子閱讀及遊戲用途的第七代iPad mini，128GB版本則上調至$4599港元。這兩款產品即使面對價格上調，其靈活多變的使用形態及豐富的應用程式生態，依舊吸引不少需要輕巧設備的用家入手。

iPad系列亦都有大幅加價

至於針對進階使用需求的輕薄型及專業型系列，搭載M4晶片的11吋iPad Air，128GB版本最新定價為$5999港元，加幅達30.4％。其效能與便攜性之間的完美平衡，加上支援豐富的原廠配件，足以應付大部分學術研究及辦公室文件處理。

位列旗艦級別的11吋iPad Pro，配備強悍的M5晶片及256GB儲存空間，售價達到9499港元。該系列向來以其極致的螢幕更新率、精準的色彩對比表現以及對專業觸控筆的完美支援見稱，能夠為專業插畫師及數碼設計師提供無與倫比的流動創作體驗。

iPhone系列可能不久亦會跟隨加價

iPhone系列未來或步加價後塵

除了以上介紹的Mac及iPad系列外，HomePod系列、Apple TV以及Vision Pro等都同時加價。隨著這次品牌將香港市場的iPad、Mac及MacBook系列全面加價，市場焦點自然落在其他主力產品之上，預計iPhone系列在不久的將來或許亦會步入加價後塵，面臨相當大的零售價上調壓力。由於新一代智能電話同樣需要搭載具備強大人工智能運算能力的處理器，對高頻寬記憶體及高階儲存晶片的依賴程度只會有增無減。正計劃在稍後時間更換新款智能電話的用家，建議盡早具備相應的心理準備。