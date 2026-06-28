快速乾衣乾鞋襪｜天文台預測香港未來連續落9日雨，室內晾衫難乾又易產生霉味。馬上教大家善用抽濕機配合電風扇，在室內密閉空間快速乾衣乾鞋襪，告別潮濕異味。



天文台預測香港連落九日雨（天文台網頁截圖）

一般來說乾衣機是用來烘乾洗滌完的乾淨衫，但如果要應急處理被大雨淋濕的衣服及鞋襪，其實可以使用抽濕機和風扇幫忙乾衣。先以抽濕機把空間濕度降低，並以風扇將乾燥空氣吹向衣物，加速水分蒸發、加速乾衣。

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家電室內乾衣乾鞋要點一覽（AI生成圖片）

家電室內乾衣乾鞋要點一覽 家電工具 正確使用方法 避忌事項 抽濕機 放在關好門窗的密閉房間或浴室，出風口對準衣服。 嚴禁塞進衣櫃等狹窄地方，機身四周需留最少30厘米空間。 電風扇 與抽濕機同時啟動，將乾燥空氣吹向衣物以加速循環。 不要只對準單一衣物，應讓氣流穿過衣物之間的空隙。 風筒 僅適用於普通布質小衣物或襪子，需保持適當距離。 絕對不能用熱風直接吹真皮、麂皮鞋，否則會變形乾裂。

抽濕機加風扇如何發揮雙重乾衣威力？

遇到連續下雨天，如果家中沒有乾衣機，單靠一部抽濕機可能要等大半天衣服才乾。這時最有效的方法是把抽濕機與電風扇同時啟動。抽濕機負責吸走空氣中的濕氣，電風扇則將乾燥的冷空氣加速吹向濕衣服，帶動氣流循環。兩個家電同步運作，衣服表面的水分蒸發速度會成倍提升，乾衣效率自然高出很多。

各個空間呎吋下，應使用那個容量的抽濕機（中電官網圖片）

抽濕機乾衣應該擺在甚麼位置？

很多人習慣把抽濕機直接貼著牆壁，甚至塞進衣櫃或壁櫃裡使用，這其實很容易導致機器無法順暢散熱，令空間溫度不斷上升，引起過熱故障。中電建議抽濕機的進出風口必須預留最少30厘米的空間。最聰明的做法是把濕衣服集中掛在一個較小的密閉空間，例如關上門窗的房間或浴室，再把抽濕機放在衣服附近，這樣除濕效果才能完全發揮。

各個空間呎吋下，應使用那個容量的抽濕機（中電官網圖片）

濕透的皮鞋可以用風筒吹乾嗎？一類鞋勿試！

落雨外出連鞋襪都濕透，回家千萬不要第一時間拿風筒的熱風對著鞋子猛吹，特別是真皮或麂皮材質，高溫熱風會破壞皮革表面纖維，導致鞋皮變硬、乾裂甚至縮水變形。想快速乾鞋，可以把濕鞋直接放在抽濕機的出風口附近，讓乾燥的暖風帶走內部濕氣。擺放時記得兩隻鞋之間要留出充足的空隙，免得互相阻擋空氣流通。