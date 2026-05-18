梅雨季濕度高　抽濕機最有效率使用方法　4招慳電又延長使用壽命

抽濕機最有效率使用方法｜踏入梅雨季或回南天，家中地板、牆身、衣櫃甚至被鋪都容易變得潮濕，不少家庭都會長時間開抽濕機。不過，抽濕機並不是開得愈耐就愈好，如果擺放位置不當、濾網太污糟，或者濕度設定過低，不但會浪費電力，更可能令機器長期高負荷運作。台灣新北市環保局及台電早前分享多個抽濕機使用貼士，只要掌握定時、清潔、濕度設定和擺位方法，就可以提升抽濕效率，同時減少耗電。



抽濕機毋須全日長開

不少人一見家中潮濕，就習慣將抽濕機由朝開到晚，甚至睡覺時也整晚運作。不過，新北市環保局建議，使用抽濕機時可以善用定時功能，特別是在睡眠期間，設定運轉 2 至 3 小時已經足夠，避免整晚持續空轉。

長時間開機未必代表更有效率。當室內濕度已經下降至合適水平，抽濕機繼續運作只會增加耗電，亦可能令空氣變得太乾。對一般家庭來說，最理想是按實際濕度調整運作時間，而不是習慣性長開不關。

如果家中抽濕機有時間掣或預約關機功能，建議每次使用前先設定好時間。這樣既可避免忘記關機，也可減少機件長時間運作帶來的負擔。

濾網每兩星期清洗一次

抽濕機要有效運作，進風一定要暢順。如果濾網長期沒有清潔，灰塵和毛屑會積聚在濾網表面，令空氣流通變差，抽濕機便需要更長時間才可達到同樣效果，自然更耗電。

新北市環保局建議，抽濕機濾網至少每兩星期清洗一次。保持濾網乾淨，可維持進風效率，並有助節省約 10% 電力。

清洗時可先關掉電源，再按說明書拆出濾網，用清水沖洗或輕力刷走灰塵，待完全乾透後才裝回。切勿在濾網仍然潮濕時立即使用，否則反而可能令機內更潮濕，增加異味或霉菌滋生機會。

開自動除濕模式更慳電

如果抽濕機設有自動除濕模式，平日可以優先使用。這類模式會按室內濕度自動調節運作，當濕度達到設定水平後，機器便會減低運作或停止，避免過度抽濕。

相比手動長時間開機，自動模式更適合日常使用，因為它會按實際環境變化調整。尤其香港天氣濕度變化大，有時開窗、煮飯、沖涼或晾衫都會令室內濕度上升，讓機器自行偵測和調節，會比固定長開更靈活。

對不想經常查看濕度計的用戶來說，自動除濕亦是最簡單的慳電方法。只要設定合適濕度，之後交由機器判斷即可。

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濕度設定 50% 至 60% 最理想

很多人以為抽濕要愈乾愈好，但室內濕度太低，人體也可能感到喉嚨乾、皮膚乾或眼睛不舒服。新北市環保局建議，可將濕度控制在 50% 至 60% 之間，這個範圍既較舒適，亦有助減少霉菌滋生。

這個濕度區間可視為家居抽濕的「黃金濕度」。如果濕度長期高於 60%，牆身、衣櫃、床褥和木家具較容易受潮發霉；但若長期低於 50%，又未必對人體最舒服，亦可能浪費電力。因此，抽濕機不應盲目設定到最低濕度。日常家居使用，只要維持在 50% 至 60% 左右，已經能兼顧舒適、防霉和慳電。

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3 個位置不宜放抽濕機

台電亦提醒，抽濕機不應放在狹小密閉空間，例如衣櫃內。雖然不少人想直接為衣櫃抽濕，但抽濕機運作時需要良好散熱，放在密閉空間內不但效率差，亦可能增加過熱風險。

抽濕機亦不宜放在潮濕易濺水的位置，例如浴室、洗手盆旁或廚房水槽附近。電器一旦接觸水氣或被水濺到，會增加漏電或故障風險。

另外，抽濕機亦應避開熱源設備，例如暖爐、焗爐或長時間發熱的電器旁邊。高溫環境可能影響散熱和運作效率，亦不利於機器壽命。

不要在抽濕機上方直接晾衫

不少人會在潮濕天氣用抽濕機乾衣，這本身是常見做法，但要留意不應直接把衣物晾在抽濕機上方。衣物如果阻擋出風口或進風口，會影響空氣流通和散熱，嚴重時可能令機器過熱。

較安全做法，是將衣物掛在晾衣架上，抽濕機放在附近但保持適當距離，再配合風扇或循環扇令空氣流動。這樣既可加快乾衣速度，也可避免衣物直接擋住抽濕機。如果房間內同時晾衫和抽濕，記得關好門窗，避免室外濕氣不斷進入，令抽濕機一直白白運作。