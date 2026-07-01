2026尿袋上機注意事項 | 中日韓台新規一文看清！標示磨損即沒收

2026尿袋上機注意事項 | 今年多個熱門旅遊地對「尿袋」的容量、攜帶數量甚至機上放置位置都有極嚴格的新限制，一不小心分分鐘在安檢時被即時沒收。這次就為大家整理2026年最新「尿袋上機懶人包」。出發前務必看清，以免因意料之外的狀況影響行程！



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為旅客創造更安全、便捷的出遊環境。（中國民航網）

2026年旅遊熱潮持續，出外旅行影相、打卡，隨身攜帶一個「尿袋」絕對是常識。不過如果準備在今年飛往內地、日本、南韓或台灣等地，就必須留意國際民航組織（ICAO）及各地民航局最新安全規定。

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攜帶行動電源要留意國際民航組織（ICAO）及各地民航局最新安全規定。（AI生成）

1. 全球統一核心新規：限制極嚴，機上嚴禁充電

根據國際民航組織（ICAO）2026年的最新指引，全球航空業已進一步收緊外置充電器的監管。

【1】數量上限收緊：每名乘客最多僅可攜帶2個尿袋登機。部分航空公司以往可能寬容處理，但最新指南已劃上限，超出數量的尿袋會被安檢直接沒收。

【2】航程中嚴禁在機上進行任何充電行為！既不能用尿袋為手機、平板等電子設備充電，亦不能利用機上的USB或三腳插座為尿袋本身充電。

【3】絕對嚴禁寄艙：尿袋在任何情況下都不可放進寄艙（託運）行李中，必須全部放入隨身手提行李登機。

根據國際民航組織（ICAO）2026年的最新指引，全球航空業已進一步收緊外置充電器的監管。（維基）

2. 安檢不看mAh看Wh，標示磨損即沒收

機場安檢人員在檢查尿袋時，並非觀看大家常用的「毫安培（mAh）」，而是以「瓦時（Wh）」為準：100Wh或以下（約27000mAh以內）無需申報，可直接隨身攜帶登機（最多2個）；100Wh至160Wh，必須事先向航空公司申報，獲得批准後方可攜帶；超過160Wh，全面禁止攜帶上機。

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安檢不看mAh看Wh，標示磨損即沒收。（AI生成）

【重點注意】規格標示必須清晰！尿袋外殼上必須有清晰的容量或電壓與毫安培（V和mAh）標示。若因日常磨損導致字體模糊，或本身屬於無牌「白牌」無標示產品，安檢人員有權直接沒收！



容量計算公式：Wh=（V×mAh）÷1000

例子：常見的3.7V、10000mAh尿袋，計算方法為3.7×10000÷1000=37Wh，符合免申報標準。

3. 中、日、南韓、台各地最新特殊限制

除了全球通用守則外，港人常去的四大熱門地區更推行了地方性新規，大家要特別留意。

【1】中國內地：認準3C認證標誌與二維碼

中國內地自2026年3月1日起實施流動電源管理新規。新出廠、銷售或進口的產品必須符合全新要求的3C認證，並印有可追溯的二維碼。如果尿袋完全沒有3C認證標誌或標示不清，一律會被內地安檢即時沒收。

認準3C認證標誌與二維碼。（央視網）

【2】日本：嚴禁放客艙頭頂行李架

日本國土交通省實施新安全規定，尿袋不可放置於客機客艙頂的行李架內。手提行李內的尿袋必須隨身攜帶、拿在手邊，或放在前座座椅下方的置物袋中，以便機組人員或乘客隨時確認其狀況，防止暗中起火。

由於尿袋事故頻發，日本強化對飛機使用行動電源規定。（Kyodonews）

部分安檢要求尿袋需有單獨保護（如放在保護殼、獨立收納袋，或用絕緣膠帶貼住金屬插口），避免與鎖匙等金屬物品混放導致短路。

手提行李內的尿袋必須隨身攜帶、拿在手邊，或放在前座座椅下方的置物袋中。（AI生成）

【3】南韓：全面禁止機上充電+插口密封

南韓境內所有11間營運客運航班的航空公司（包括大韓航空、韓亞航空、德威航空等）已嚴格執行機艙內禁用尿袋充電的指引。與日本相同，嚴禁將尿袋放入頭頂行李架，必須放在前排座椅口袋或隨身保管。部分航空公司會要求乘客在登機後，使用絕緣膠帶封住尿袋的所有插口，或將其放入獨立收納袋密封。

部分航空公司會要求乘客在登機後，使用絕緣膠帶封住尿袋的所有插口。（AI生成）

【4】台灣：各大航空公司嚴格執行雙重限制

台灣的中華航空、長榮航空、台灣虎航、華信航空及立榮航空等，均重申嚴格執行「全程禁用、嚴禁託運」的原則。各航空公司強調機身標示必須百分之百清晰，而立榮及德安航空等亦會嚴格把關，每人攜帶上限為2個且不超過160Wh。