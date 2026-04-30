注意！Casely行動電源緊急召回　曾在飛機上爆炸　辨識受影響型號

美國消費品安全委員會近日再次公告召回 Casely 一款無線 MagSafe 行動電源，型號為 E33A。這款產品早前已因過熱、膨脹及起火風險被通報召回，但其後仍然出現多宗事故，當中更涉及一宗死亡個案，以及一宗飛機上起火爆炸事故，引起外界關注。



涉事產品為 Casely 5000mAh 無線 MagSafe 行動電源

今次被召回的是 Casely Power Pods 5000mAh 無線 MagSafe 行動電源，型號為 E33A。根據資料，產品型號印在機身背面，正面右側則刻有「Casely」品牌字樣。

這款行動電源在 2022 年 3 月至 2024 年 9 月期間，曾經透過 Casely 官方網站、Amazon 及其他網上平台銷售，售價約為 30 至 70 美元。資料顯示，市場上曾售出約 429,200 個，數量相當龐大。

由於這類磁吸式無線行動電源常見於手機用戶日常使用，尤其是 iPhone 用戶，如果產品出現鋰電池異常，風險不只是充電失敗或機身發熱，而是有機會演變成起火甚至爆炸事故。

早於去年已曾召回 但事故仍然持續出現

資料提到，Casely 早在 2025 年 4 月已向美國消費品安全委員會通報，並首次發起召回。當時公司已收到 51 宗消費者投訴，內容涉及這款行動電源在充電期間過熱、膨脹，甚至起火。當中亦有 6 人報稱受到輕微燒傷。

一般而言，產品召回後，消費者理應停止使用並按指引處理。不過，今次事件的嚴重之處在於，即使召回已經公布，仍有不少產品繼續留在用戶手上，部分消費者可能並不知道自己手上的行動電源已被列為有安全風險的產品。其後 Casely 再接獲 28 宗新增事故通報，情況進一步惡化，亦令美國消費品安全委員會再次就同一產品發出召回公告。

75歲婦使用期間起火 最終不幸身亡

其中一宗最嚴重事故發生於 2024 年 8 月。一名來自美國紐澤西州的 75 歲婦人，當時將這款 Casely 行動電源放在腿上為手機充電，期間行動電源突然起火並爆炸。

事故造成她二度及三度燒傷，雖然其後被送院治理，但最終仍因傷勢併發症不幸離世。雖然這宗事故發生在首次召回之前，但相關傷勢最終在召回後奪去其性命，令事件性質變得更加嚴重。

今年再有飛機上爆炸起火事故

另一宗備受關注的事故發生在 2026 年 2 月。一名 47 歲女性在飛機上使用同一款 Casely 行動電源為手機充電時，產品突然起火爆炸。資料指，事故造成她一度燒傷，幸好未有引發更嚴重飛安事故。

不過，行動電源在飛機客艙內起火，風險明顯比一般環境更高。飛機屬於密閉空間，而且在高空飛行期間，一旦火勢未能即時控制，後果可以非常嚴重。因此，這宗事件亦令外界重新關注行動電源鋰電池安全，以及召回產品未能全面回收的問題。

CPSC 罕有重新公告同一召回

美國消費品安全委員會今次重新公告同一召回，做法並不常見。一般情況下，廠商發出召回通知後，相關程序便會持續推進，但今次 Casely 個案顯示，首次召回未有有效觸及所有消費者。

換言之，仍有大量用戶可能不知道這款行動電源存在安全風險，甚至繼續在家中、外出、交通工具或飛機上使用。由於產品銷售數量超過 42 萬個，若召回訊息未能傳達到用戶手上，潛在風險仍會持續存在。

如何分辨手上產品是否受影響

如果曾經購買 Casely 磁吸式無線行動電源，應該立即檢查產品外觀及型號。今次涉及召回的產品，是 Casely Power Pods 5000mAh 無線 MagSafe 行動電源，型號為 E33A。產品正面右側刻有 Casely 字樣，型號則印在機身背面。

雖然資料提到這款產品在香港並沒有正式上架販售，但香港用戶仍然有機會透過海外網購平台、旅行期間購買，或經第三方渠道入手類似產品。因此，即使本地未必有正式銷售，也不能完全排除有用戶持有涉事型號。

如果發現手上的行動電源屬於 Casely E33A，最穩妥做法是立即停止使用，不應繼續充電、放電或帶上飛機。即使產品暫時看似正常，亦不代表沒有風險，因為相關事故正是發生在日常充電使用期間。