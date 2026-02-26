內地行動電源監管升級：3C認證兼加貼追溯QRCode　「無碼」即沒收

國家市場監督管理總局早前宣布，2026年3月1日起，所有行動電源（充電寶、尿袋）等產品將實施新一代認證要求，除了原有3C認證標誌外，還需加上可追溯二維碼，作為產品「數字身份證」。



據新規定，2026年3月1日起，新獲3C認證的行動電源，需在原有CCC標誌旁邊加上可追溯二維碼，掃碼可查詢認證證書編號、產品型號、規格、生產日期、廠商資料等。包括中國境內生產、銷售及進口的行動電源，如沒有二維碼的新產品將禁止出廠及銷售。

新規定自2026年3月起對部分產品開始試點，經一年過渡期後（2027年3月起）將擴大試點產品範圍。2027年3月1日起，試點範圍對應的全部獲證產品均需符合新要求；2027年3月1日前已按現行要求加貼3C標誌並已出廠或銷售的產品，則毋須變更標誌。

至於乘坐高鐵或登機攜帶的電池容量限制則沒有改變。根據民航及鐵路安全規定，額定能量為核心指標，100Wh以下可隨身攜帶，100-160Wh需航空公司批准，超過160Wh禁止攜帶。任何產品上沒有有效及清晰印刷的3C標誌及二維碼會被沒收。