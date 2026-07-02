日媒教一招開風扇加倍涼快技巧　只要加一物　無需開冷氣又慳電

〔 開風扇加倍涼快技巧，無需開冷氣又慳電 〕夏日炎炎，冷氣成了生活必需品，但一想到每期電費就令人頭痛。日媒近日分享了一個簡易降溫妙招，只需運用風扇配合日常用品，就能讓吹出的風涼快一倍，在不一定要開冷氣的時間，可說是慳電妙計。



三樣十蚊店用品 打造風扇冷卻器

這個降溫方案所需的材料極為簡單。第一樣是帶有鉤子的小籃子，第二樣是冰袋，第三樣是普通毛巾。這三樣東西在十蚊店都能買到，總成本不會超過數十元。

製作方法更是直截了當。首先，將籃子的鉤子牢牢安裝到風扇的背面。這一步需要特別留意，確保安裝牢固，以防風扇運轉時晃動脫落。然後，在籃子內放入折疊好的毛巾，再將冰袋放在毛巾上方。就這樣，一台自製的「風扇冷卻器」就完成了。整個製作過程不超過十分鐘，無需任何工具或技術知識。

運作原理 風經冰袋冷卻 涼度倍增

這個簡易裝置的運作原理其實很直白。當風扇開啟時，後方吸入的空氣會經過冰袋附近，被冷卻後再吹出來。日媒實測發現，改造後風扇吹出的風確實涼快了不少，比單純開風扇時的效果明顯。這不是將整個房間冷卻下來，而是讓你直接感受到更低溫的氣流，效果立竿見影。

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至於冰袋的使用成本，只要事先在雪櫃內準備幾個大冰袋，就可以定期輪換使用。當一個冰袋逐漸融化失效時，取出一個新的放上去即可，這樣就能長時間維持降溫效果。

關鍵細節 水滴處理攸關風扇壽命

不過，使用這個方法時有一個重要的注意事項必須特別留意。當冰袋逐漸融化時，周圍會產生凝聚水滴。這些水滴若不妥善處理，直接接觸到風扇的馬達或電子元件，可能導致故障、短路甚至火災等安全隱患。這就是為什麼毛巾不能少——它的作用就是吸收這些融化產生的水分。

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不過，一條小毛巾的吸水量有限。在冰袋大量融化的情況下，單靠一條毛巾未必能完全吸乾所有水分。因此，用家需要定期檢查裝置周圍是否有水滴積累，確保沒有水分接觸到風扇本體或任何電子元件。