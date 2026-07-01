快更新！iOS 26.5.2修補 30 個重大漏洞　避免黑客用AI漏洞入侵

突發推送 iOS 26.5.2 緊急安全更新，涵蓋30個嚴重漏洞的修補。雖然更新不帶任何新功能，但這次卻是非常關鍵的一次防護升級。更新之所以緊急推出，是因為Apple 發現有機會被黑客利用的漏洞—人工智慧技術自動化發起攻擊。儘管官方暫時未發現這些漏洞被實際惡意利用的案例，但由於潛在風險極高，Apple 建議全球 iPhone 用戶盡快升級。



根據 Apple 向外媒透露的消息，這30個安全修補原本計劃融合於下一個主要版本 iOS 26.6 中才部署。然而 Apple 決定提前拆分並獨立發布，背後原因是擔憂黑客正將人工智慧技術用來加速自動化攻擊。

威脅一：網頁瀏覽陷阱 背後暗藏追蹤機制

WebKit 是Safari瀏覽器的引擎，但影響範圍遠超出 Safari 本身。當你在WhatsApp、Facebook或其他App內開啟網頁時，這些App使用的也是基於WebKit的網頁引擎。換句話說，漏洞會潛伏在日常使用的大多數App中。

黑客可以透過惡意廣告網頁觸發 iPhone 的記憶體崩潰，藉此竊取資料。更狡猾的是，他們可以利用一種叫「跨來源資料抽離」的技術，在你瀏覽某個網站時，悄悄讀取你在另一個分頁（比如你的網路銀行或社群媒體帳戶）暫存的敏感憑證。你對此完全無所察覺，但黑客卻已經掌握你的登入資訊。

威脅二：剪貼簿被偷看 複製的密碼暴露無遺

剪貼簿漏洞是此次更新中最嚴重的隱私威脅之一。如你剛複製了銀行轉帳用的雙重驗證碼、信用卡號碼或帳號密碼，準備貼到某個網站上完成交易。但正巧你被一個廣告連結誘導進入了含有惡意程式碼的網頁。在舊版iOS中，這個惡意網頁可以在你完全不知情的情況下，直接讀取你剪貼簿裡的內容。

iOS 26.5.2對此進行了全面重新設計，推出了新的狀態管理機制，徹底封鎖了這個隱私黑洞。未來即使你不小心進入惡意網頁，黑客也無法在後台悄悄竊取你的剪貼簿內容。

威脅三：入侵系統核心

作業系統核心（Kernel）是iPhone防守最重要的一道防線。在舊版 iOS 26 中存在的 Kernel 漏洞允許心懷不軌的人士開發出看似普通的流氓應用程式，實際上能繞過Apple設置的「沙盒機制」。

一旦這些流氓應用成功繞過沙盒，它們就能直接寫入系統核心記憶體。後果是什麼？你的iPhone會莫名其妙地強制關機、頻繁當機，更嚴重的是，你的手機可能被遠端控制。想像一部被黑客控制的手機，他們可以監視你的通話、讀取你的訊息、竊聽你的麥克風，而且一切都在後台進行。

如何升級 確保手機安全

更新方式非常簡單。打開iPhone的設定，進入「一般」選項，點擊「軟件更新」。如果你已啟用自動更新，iOS 26.5.2可能已經在背景下載完成，只需要重啟手機即可安裝。鑑於這次更新的重要性，Apple建議所有用戶盡快完成升級。

這次安全修補不僅限於iPhone。Apple同時推送了 iPadOS 26.5.2 和 macOS 26.5.2，因為這三個作業系統共享許多底層程式碼。如果你同時擁有iPad或Mac，也應該為這些設備進行相同的更新。