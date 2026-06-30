WhatsApp推Username用家名稱新功能 以防洩漏電話號碼 附登記教學
WhatsApp推Username用家名稱新功能 以防洩漏電話號碼，附手機登記教學。最近WhatsApp正式推出全新用家名稱username功能，可以令大家無需透露號碼亦能安全交換通話方式及對話，保障個人私隱。記者立刻教大家如何設定，以及搶先登記用家名稱，不被他人使用。
WhatsApp 最近宣佈將會加入用家名稱 username 功能，用家只需要交換「用家名稱」便可以聯絡，解決以往需要交換電話號碼而容易導致個人資料外洩的問題。
不過由於許多常見的名稱及簡寫難免會出現重複登記的情況，為了有機會選擇對自己別具意義、具備個人特色的專屬名稱，官方特別安排由今個星期開始提早開放預留渠道，可以搶先登記心儀的名稱，待今年稍後時間功能正式啟用時便能立即投入使用。
智能工具協助命名形象
當大家在WhatsApp挑選名稱時，用家可以根據個人喜好建立易記且具備個人特色的稱呼。亦可以使用系統內建的用家名稱生成工具，由系統自動分析並推薦度身訂造的建議。至於創作者、小型企業以及各類組織，WhatsApp考慮到品牌形象的一致性。相關業務的用家可以直接選擇預留現時已在Instagram或Facebook上使用中的相同名稱，藉此在不同的社交平台之間維持統一的網絡品牌形象。
引入密鑰多重安全防護
WhatsApp指未來不會提供任何公開的聯絡人名冊讓公眾隨意搜尋，亦不會主動向他人推薦聯絡人。其他用家若想透過新功能建立聯絡，必須準確知悉並手動輸入對方的完整名稱，這有效防止了自動化搜尋與騷擾。
另外更引入了可供啟用的用家名稱密鑰功能，當用家開啟此項設定後，即使對方知道username，也必須額外輸入密鑰密碼，系統才會允許傳送訊息。而在用家名稱功能正式全面啟用後，只要用家設定好專屬名稱，在首次向其他個人用家或商家傳送訊息時，對方的對話介面將不會顯示該用家的真實電話號碼，最大程度地避免號碼外洩。
簡單四步登記預留教學
究竟如何登記預留名稱？立刻教大家於手機app內完成登記，幾步便可以完成預留程序：
1. 更新程式：將手機內的WhatsApp應用程式更新至最新版本。
2. 打開設定：進入應用程式後，點選並前往「設定」（Settings）分頁。
3. 點選帳戶：在設定選單之中，選擇進入「帳戶」（Account）設定。
4. 預留名稱：點選「用家名稱」（Username）選項，輸入心儀名稱即可完成預留。
這項功能將會在未來數個月之內，陸續在世界各個國家與地區逐步推出，當用家所在地區正式開放使用時，程式內部將會自動發出通知提示，提醒用家進行設定。
WhatsApp預留及使用用家名稱功能需要收費嗎？
不論是個人用家、創作者還是小型企業，預留專屬名稱以及後續的使用功能完全免費，用家只需將應用程式更新至最新版本即可進行設定。
WhatsApp全新Username用家名稱功能預計在甚麼時候正式推出並啟用？
WhatsApp由本週起率先提早開放預留渠道，讓用家搶先登記心儀名稱。至於整項功能的正式啟用與對話隱藏號碼服務，將會於今年稍後時間在未來數個月之內逐步在各地區推出。
如果我想登記與自己Instagram相同的名稱可以嗎？
為了協助創作者及企業維持一致的品牌形象，平台特別提供專屬選項，容許相關用家直接預留現時已經在Instagram或Facebook上運作中的相同用家名稱。