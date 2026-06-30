WhatsApp推Username用家名稱新功能 以防洩漏電話號碼 附登記教學

WhatsApp推Username用家名稱新功能 以防洩漏電話號碼，附手機登記教學。最近WhatsApp正式推出全新用家名稱username功能，可以令大家無需透露號碼亦能安全交換通話方式及對話，保障個人私隱。記者立刻教大家如何設定，以及搶先登記用家名稱，不被他人使用。



WhatsApp 最近宣佈將會加入用家名稱 username 功能，用家只需要交換「用家名稱」便可以聯絡，解決以往需要交換電話號碼而容易導致個人資料外洩的問題。

WhatsApp 將會推出全新Username個人名稱功能，以防洩漏個人資料的風險。

不過由於許多常見的名稱及簡寫難免會出現重複登記的情況，為了有機會選擇對自己別具意義、具備個人特色的專屬名稱，官方特別安排由今個星期開始提早開放預留渠道，可以搶先登記心儀的名稱，待今年稍後時間功能正式啟用時便能立即投入使用。

可以搶先登記只屬自己的username

智能工具協助命名形象

當大家在WhatsApp挑選名稱時，用家可以根據個人喜好建立易記且具備個人特色的稱呼。亦可以使用系統內建的用家名稱生成工具，由系統自動分析並推薦度身訂造的建議。至於創作者、小型企業以及各類組織，WhatsApp考慮到品牌形象的一致性。相關業務的用家可以直接選擇預留現時已在Instagram或Facebook上使用中的相同名稱，藉此在不同的社交平台之間維持統一的網絡品牌形象。

引入密鑰多重安全防護

WhatsApp指未來不會提供任何公開的聯絡人名冊讓公眾隨意搜尋，亦不會主動向他人推薦聯絡人。其他用家若想透過新功能建立聯絡，必須準確知悉並手動輸入對方的完整名稱，這有效防止了自動化搜尋與騷擾。

如用家啟動用家名稱密鑰功能，對方需要擁有用家設定的密鑰才可以加入聯絡。

另外更引入了可供啟用的用家名稱密鑰功能，當用家開啟此項設定後，即使對方知道username，也必須額外輸入密鑰密碼，系統才會允許傳送訊息。而在用家名稱功能正式全面啟用後，只要用家設定好專屬名稱，在首次向其他個人用家或商家傳送訊息時，對方的對話介面將不會顯示該用家的真實電話號碼，最大程度地避免號碼外洩。

簡單四步登記預留教學

究竟如何登記預留名稱？立刻教大家於手機app內完成登記，幾步便可以完成預留程序：

1. 更新程式：將手機內的WhatsApp應用程式更新至最新版本。

2. 打開設定：進入應用程式後，點選並前往「設定」（Settings）分頁。

3. 點選帳戶：在設定選單之中，選擇進入「帳戶」（Account）設定。

4. 預留名稱：點選「用家名稱」（Username）選項，輸入心儀名稱即可完成預留。

這項功能將會在未來數個月之內，陸續在世界各個國家與地區逐步推出，當用家所在地區正式開放使用時，程式內部將會自動發出通知提示，提醒用家進行設定。

來源：https://blog.whatsapp.com/