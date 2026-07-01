智能插頭安全隱患 忌貪方便接拖板！拆解家居安全危機與3大建議

香港居住的環境寸金尺土，屋內牆角的「蘇位」（插座）往往不夠用，大大小小的「拖板」幾乎是每個家庭必需品。近年智能家居大行其道，不少人都喜歡買個「智能插頭」，貪其可以手機遙控、設定定時開關，甚至配合語音助手玩自動化。不過近日科技外媒Engadget發表報告，明確指出將拖板插在智能插座上這種做法潛藏巨大安全隱患，嚴重者隨時會引致漏電甚至火災！接下來為大家拆解這種做法會導致的安全危機與3大安全建議。



因為方便不少人都喜歡使用「智能插頭」。（Apple）

將拖板插在智能插座上這種做法潛藏巨大安全隱患。（AI生成）

為什麼「智能插頭+拖板」是危險禁忌？

很多人以為，智能插頭只是一個「中介開關」，後面接駁甚麼都沒關係，但其實問題核心在於「總電流量過載」。

1. 智能插頭的承載力有上限

不論是傳統插座還是智能插頭，都有其指定的電流和功率上限。以香港常見的英規插座為例，牆角蘇位標準通常是13A。然而，市面上不少智能插頭為了體積輕巧，其內部零件所能承受的極限電流可能只有10A甚至更低（部分大廠產品則能達到13A）。

2. 拖板容易令人放下防備

如果只將一部電視或一盞燈插在智能插頭上，耗電量通常很低，但當接上一個有4個、6個甚至更多插位的拖板時，便會不自覺插滿不同的電器。一旦這些電器的總耗電量超過智能插頭負荷，危機就會一觸即發。

一旦總耗電量超過智能插頭負荷，隨時引起火警。（AI生成）

網絡設備及智能家居大廠TP-Link就曾發出官方警告：

「我們不建議將拖板插在智能插頭上。智能插頭的最大負載能力通常低於拖板。將拖板接上智能插頭（或將智能插頭插在延長線、防雷保護器上），會在不知不覺中造成過載風險，輕則導致產品損壞，重則有可能引發火警。」



香港家居高危電器：大家計算過A數嗎？

在香港，電壓普遍為220V。根據物理學公式：功率（W）=電壓（V）×電流（A）

要計算一個電器用了多少安培（A），只需要將瓦特（W）除以220。以下是香港家庭常見的高耗電量電器，如果將它們統統插在同一個經智能插頭轉接的拖板上，後果不堪設想。

電器種類 常見功率（W） 估算電流（A） 電熱水壺 2000W-2400W 約9.1A-10.9A 暖風機/電暖爐 1800W-2200W 約8.1A-10A 強力風筒 1600W-2000W 約7.2A-9.1A

假設將拖板插在一個13A的智能插頭上。冬天時，一邊用電熱水壺煲水（10A），一邊開著暖風機（9A），兩者相加將高達19A。這已經遠遠超出智能插頭13A上限。智能插頭會瞬間劇烈發熱，若其內置裝置的過載保護失效，便會瞬間起火。

轉用「智能拖板」就百分百安全？

既然「智能插頭+舊拖板」不安全，那麼市面上那些獨立開關的「智能拖板」又如何呢？

即使是智能拖板，其總承載上限依然是13A（約2860W）。雖然可以分開控制不同插位，但不代表可以同時開動多個高耗電量電器，出於安全考慮，高耗電量電器直接插在牆壁蘇位上更好。

出於安全考慮，高耗電量電器直接插在牆壁蘇位上更好。（AI生成）

安全使用智能插頭3大建議

想要享受智能家居便利，同時確保屋內安全，大家不妨參考以下做法。

【1】單對單使用：智能插頭只供單一電器使用，切勿用作拖板的總開關。

【2】認清電器功率：智能插頭最好只用於低耗電量電器，例如風扇、檯燈、路由器、空氣清新機等。至於廚房電器（電磁爐、微波爐）或冷暖氣機，請一律直插牆壁。

【3】善用多件裝優惠：現時市面上的智能插頭技術成熟，價格亦大眾化，經常有「三件裝」或「四件裝」發售。與其用一個插頭駁拖板冒險，不如為每個有需要的電器各自配備一個獨立的智能插頭。

建議智能插頭只供單一電器使用。（Apple）

來源：Engadget