OpenClaw手機版正式登場！養龍蝦四大核心功能與技術特色一文看清

OpenClaw手機版正式登場！日前負責管理項目的非牟利機構OpenClaw Foundation正式發佈iOS及Android原生手機版流動應用程式，意味著各位「龍蝦迷」以後可以隨時隨地管理自己的個人AI工作流。而今次手機版有甚麼亮點？以下帶大家一文看清OpenClaw手機版的四大核心功能與技術特色。



正式發佈iOS及Android原生手機版流動應用程式。（OpenClaw）

近年開源AI代理（AI Agent）平台發展迅速，當中以「本地優先（Local-first）」及極高自由度著稱的開源智能助理工具OpenClaw為首，因為其官方標誌是一隻龍蝦，在AI社群中一直被用家戲稱為「養龍蝦」或「小龍蝦」。而近日OpenClaw推出的手機版「養龍蝦」有甚麼亮點？以下帶大家一文看清其中四大核心功能與技術特色。

1. 手機化身安全節節 快速配對私人伺服器

手機版OpenClaw絕非市面上常見的普通AI聊天機器人（如ChatGPT視窗）。它的定位是整個個人AI工作流中的一個「安全運作節點」。

用家只需要在自己電腦（支援macOS、Linux、Windows）或獨立伺服器（如Mac Mini、VPS）上架設好私人的OpenClaw Gateway（路由器層）後，在對話中輸入指令（如/pair qr），便能以手機App掃描畫面的QR Code或輸入設定碼，完成安全連線。App除了支援傳統區域網絡（LAN）環境，亦兼容Tailscale等虛擬網絡，連結非常彈性。

2. 首創「動作即時審批」防AI越權

隨著AI自動化能力越來越強，網絡安全及越權風險亦引來關注。為此，手機版OpenClaw引入「動作即時審批（Approvals）」機制。當後端的AI代理在執行某些自動化操作時，手機會收到即時提示，每一項敏感指令都必須由用家在手機畫面上親自點擊「批准」才能真正執行。這項防範設計能有效確保AI助理在受控、安全的範圍內運作，防止其做出不受控行為。

3. 深度整合手機硬件 支援實時背景語音

手機版App全面引進了實時語音模式與「按住說話（Push-to-Talk）」功能，甚至支援背景語音播放，方便用家在街上或交通工具中隨時隨地以語音跟AI助理溝通。此外，用家可視乎個人需求，授權App存取手機的多項硬件功能與系統內容，包括：相機、麥克風、相簿、定位、聯絡人、日曆和提醒事項等。進階用戶或開發者更可透過0node.invoke指令調用手機硬件能力，打造更複雜的客製化流動自動化工作流。日常使用時，用家亦可直接將手機內的文字、網頁連結或多媒體檔案「分享」至OpenClaw，交由AI即時處理。

手機版App全面引進了實時語音模式與「按住說話（Push-to-Talk）」功能。（OpenClaw）

4. 貫徹「本地優先」 數據絕不外洩

手機版App完美延續OpenClaw核心靈魂「本地優先（Local-first）」理念。不論是API密鑰、Gateway路由設定、個人資料至各項權限，皆由用家百分之百自行掌控與保管，所有數據均不需上傳或託管至任何第三方的雲端平台，極大程度保障用家的個人私隱與數據安全。

手機版App極大程度保障用家的個人私隱與數據安全。（OpenClaw）

現時兩大平台的手機版App已正式上架，有興趣「隨身養龍蝦」的科技愛好者不妨下載體驗。

iOS: https://apps.apple.com/us/app/openclaw-ai-that-does-things/id6780396132

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.openclaw.app

來源：X（前稱Twitter）