Google推出AI代理Gemini Spark　全民「養龍蝦」時代即將到來？

撰文：黃浩晉
出版：更新：

Gemini Spark｜在Google I/O 2026 大會上，Google正式推出了備受矚目的Gemini Spark ，它有別於傳統AI聊天機器人「一問一答」式的操作，是全天候24/7運作的個人AI代理（AI Agent）。它的核心邏輯是從「被動響應」轉變為「主動執行」，能夠在後台默默為你處理各種數碼生活與工作中的繁雜瑣事。

Google I/O 2026 大會上對新推出的AI代理Gemini Spark的介紹，全民「養龍蝦」時代即將到來？（YouTube@Google）
Google黑石合組AI雲業務　應對市場對AI計算服務龐大需求Google搜尋推偏好來源功能！自選愛好網站優先顯示　打破算法限制

隨著Gemini Spark的推出，Google用戶現在也可以「養龍蝦」了，以往用家們受限於 Open claw龍蝦的下載門檻高，對安全的擔憂，令「養龍蝦」熱潮忽然降溫、並沒有特別高的普及度。但Google新推出的Gemini Spark就將以上痛點一一解決，全民「養龍蝦」的時代可能真要來了？

以下是關於Gemini Spark的詳細核心亮點、應用場景：

1. 核心技術與運作特點

傳統的生成式AI（如舊版Gemini或ChatGPT）屬於被動響應型工具，用家輸入指令，AI 給予回覆，對話框關閉後任務即告結束。

然而，作為純正AI Agent的Gemini Spark則實現了本質上的飛躍。結合現今「養龍蝦」的自動化概念，它的核心優勢在於：用家無需保持在線，AI 也能在後台持續工作。

24/7 雲端運作： 過去「養龍蝦」需要用家維持電腦開機以提供算力。而Gemini Spark運行於Google全新的Antigravity 2.0雲端架構，由Gemini 3.5 Flash模型驅動。這意味著即使應用程式關閉、手機鎖屏，Spark依然會在雲端後台持續執行既定任務。

不需要額外下載Gemini Spark的專屬應用程式，直接在Gemini日常對話中即可切換，例如圖片的左上角 「Chat」 和 「Spark 」可隨意切換。（YouTube@Google）

多代理協同工作：Gemini Spark具備拆解複雜目標的能力。例如，當用家要求它「分析過去一週Google Chat與Gmail的專案溝通紀錄，將進度整理成Google Doc報告，並撰寫好一封準備發給團隊的通知信」時，Gemini Spark會自動調動多個子代理（Sub-agents）各司其職，一氣呵成完成跨應用的工作。

Josh對著 Spark 口述了三件事：「將主管Sundar的所有會議在行事曆上標記為粉紅色。」「向新鄰居John發送派對邀請。」「整理孩子學期末的待辦清單。」。（YouTube@Google）
Gemini Spark收到指令後，立刻在後台將其拆解為數個獨立任務，並在背景自動逐一執行完畢，用家完全不需要停留在畫面上等待。（YouTube@Google）

2. 解決「安全焦慮」：Google官方的權限防護鎖

先前「養龍蝦」熱潮之所以遭遇瓶頸，主因在於安全隱憂。由於AI代理需要高權限來操作電腦，一旦遭遇「提示詞投毒（Prompt Injection）」攻擊，AI可能會誤刪重要檔案，甚至造成財產損失。

針對這點，Google憑藉生態系優勢，為Gemini Spark設立了嚴格的安全邊界：

以雲端為載體： Spark的操作主要在Google Workspace的雲端環境內進行，不直接威脅用家的實體裝置。

高風險行為隔離： Spark雖然具備主動性，但只要任務涉及金錢交易如：自動跟進網購、續費、正式發送重要郵件，或刪除大量數據時，系統便會強制觸發「安全鎖」，必須獲得用家的手動授權方可繼續執行。這有效避免了AI代理「反客為主」的風險。

3. 跨平台部署與資費調整

全面進駐桌面端： Gemini Spark預計2026年夏季登陸macOS應用程式，屆時可讀取本機檔案，全面自動化桌面端的繁瑣工作。

價格與福利： 下週起對美國AI Ultra訂閱者開放Beta測試。同時，頂級Ultra方案月費由250美元降至200美元，並新增100美元的入門款Ultra方案。

新增100美元的入門款Ultra方案。（YouTube@Google）

綜合而言，Gemini Spark的推出與網上「養龍蝦」熱潮的興起，共同標誌著 AI 技術已正式由「被動問答」邁向「主動代理」的新階段。不知道各位用家是否期待這次Gemini Spark的推出，同時對這次的推出有何看法呢，歡迎一起討論！

【延伸閱讀】企業級龍蝦時代來臨：AI First是潮流還是企業生存模式？｜蘇仲成（點擊閱讀全文）

摩根大通︰AI掀起產業變革正全方位考驗管理層的領導力馬斯克大膽預言自動駕駛！受惠AI提速　料十年後人類開車淪為小眾美國社會對AI發展焦慮升級　Google前CEO談人工智能影響遭喝倒彩谷歌推出Gemini 3.5系列模型　Gemini月活躍用戶達9億
Google
Google I/O
Google Drive 雲端硬碟
Gemini
科技新聞