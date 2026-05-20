Google推出AI代理Gemini Spark　全民「養龍蝦」時代即將到來？

Gemini Spark｜在Google I/O 2026 大會上，Google正式推出了備受矚目的Gemini Spark ，它有別於傳統AI聊天機器人「一問一答」式的操作，是全天候24/7運作的個人AI代理（AI Agent）。它的核心邏輯是從「被動響應」轉變為「主動執行」，能夠在後台默默為你處理各種數碼生活與工作中的繁雜瑣事。



Google I/O 2026 大會上對新推出的AI代理Gemini Spark的介紹，全民「養龍蝦」時代即將到來？（YouTube@Google）

隨著Gemini Spark的推出，Google用戶現在也可以「養龍蝦」了，以往用家們受限於 Open claw龍蝦的下載門檻高，對安全的擔憂，令「養龍蝦」熱潮忽然降溫、並沒有特別高的普及度。但Google新推出的Gemini Spark就將以上痛點一一解決，全民「養龍蝦」的時代可能真要來了？

以下是關於Gemini Spark的詳細核心亮點、應用場景：

1. 核心技術與運作特點

傳統的生成式AI（如舊版Gemini或ChatGPT）屬於被動響應型工具，用家輸入指令，AI 給予回覆，對話框關閉後任務即告結束。

然而，作為純正AI Agent的Gemini Spark則實現了本質上的飛躍。結合現今「養龍蝦」的自動化概念，它的核心優勢在於：用家無需保持在線，AI 也能在後台持續工作。

24/7 雲端運作： 過去「養龍蝦」需要用家維持電腦開機以提供算力。而Gemini Spark運行於Google全新的Antigravity 2.0雲端架構，由Gemini 3.5 Flash模型驅動。這意味著即使應用程式關閉、手機鎖屏，Spark依然會在雲端後台持續執行既定任務。

不需要額外下載Gemini Spark的專屬應用程式，直接在Gemini日常對話中即可切換，例如圖片的左上角 「Chat」 和 「Spark 」可隨意切換。（YouTube@Google）

多代理協同工作：Gemini Spark具備拆解複雜目標的能力。例如，當用家要求它「分析過去一週Google Chat與Gmail的專案溝通紀錄，將進度整理成Google Doc報告，並撰寫好一封準備發給團隊的通知信」時，Gemini Spark會自動調動多個子代理（Sub-agents）各司其職，一氣呵成完成跨應用的工作。

Josh對著 Spark 口述了三件事：「將主管Sundar的所有會議在行事曆上標記為粉紅色。」「向新鄰居John發送派對邀請。」「整理孩子學期末的待辦清單。」。（YouTube@Google）

Gemini Spark收到指令後，立刻在後台將其拆解為數個獨立任務，並在背景自動逐一執行完畢，用家完全不需要停留在畫面上等待。（YouTube@Google）

2. 解決「安全焦慮」：Google官方的權限防護鎖

先前「養龍蝦」熱潮之所以遭遇瓶頸，主因在於安全隱憂。由於AI代理需要高權限來操作電腦，一旦遭遇「提示詞投毒（Prompt Injection）」攻擊，AI可能會誤刪重要檔案，甚至造成財產損失。

針對這點，Google憑藉生態系優勢，為Gemini Spark設立了嚴格的安全邊界：

以雲端為載體： Spark的操作主要在Google Workspace的雲端環境內進行，不直接威脅用家的實體裝置。

高風險行為隔離： Spark雖然具備主動性，但只要任務涉及金錢交易如：自動跟進網購、續費、正式發送重要郵件，或刪除大量數據時，系統便會強制觸發「安全鎖」，必須獲得用家的手動授權方可繼續執行。這有效避免了AI代理「反客為主」的風險。

3. 跨平台部署與資費調整

全面進駐桌面端： Gemini Spark預計2026年夏季登陸macOS應用程式，屆時可讀取本機檔案，全面自動化桌面端的繁瑣工作。

價格與福利： 下週起對美國AI Ultra訂閱者開放Beta測試。同時，頂級Ultra方案月費由250美元降至200美元，並新增100美元的入門款Ultra方案。

新增100美元的入門款Ultra方案。（YouTube@Google）

綜合而言，Gemini Spark的推出與網上「養龍蝦」熱潮的興起，共同標誌著 AI 技術已正式由「被動問答」邁向「主動代理」的新階段。不知道各位用家是否期待這次Gemini Spark的推出，同時對這次的推出有何看法呢，歡迎一起討論！



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