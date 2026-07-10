距離 iPhone 18 系列正式發佈只剩約兩個月，這部 Apple 年度旗艦手機嘅設計細節近日不斷曝光。最令人關注嘅，莫過於色彩配置同內部硬件升級。根據最新洩露資料顯示，iPhone 18 Pro 可能會捨棄經典黑色，今代只會有3隻色選擇。



Apple放棄深色選項

根據 Instant Digital 的最新爆料，iPhone 18 Pro 的配色方案只會有三款：深邃的櫻桃紅（Dark Cherry）、淺藍色（Light Blue），以及銀灰色（Silver-Gray）。假如傳聞屬實，這個配置會與 Apple 去年的策略一致。

去年 iPhone 17 Pro 發佈前，有報道指可能推出多達五款顏色，結果 Apple 最後只推出了三款選擇。當時最引人注目的決定是放棄推出深灰色或黑色選項，今年看來這個趨勢會延續下去。

蘋果想拿到採購中國長鑫存儲DRAM晶片的權限，直接緩解新一代iPhone 18 Pro現在面臨的劇烈成本上漲壓力。（X@frontpagetech）

櫻桃紅成為新世代代表色

深邃的櫻桃紅將會成為iPhone 18 Pro的主視覺色彩，擔當起宇宙橙在 iPhone 17 Pro 時期的角色。這款紅色調介乎於傳統紅同棗紅之間，相信會成為追求個性化消費者的首選。淺藍色則會接替去年的深海藍，繼續為喜愛冷色調的用家提供選擇。至於銀灰色雖然與去年銀色相近，不過暗示著色調會有所調整，可能會更顯高級。

+ 3

螢幕革新：迎來「隱形」Face ID時代

iPhone 18 Pro的螢幕設計會迎來重大變化。根據洩露資料顯示，Face ID的泛光感測器有望被移至螢幕下方，標誌性的Dynamic Island（動態島）將顯著縮小。

從爆料圖來看，這次又先火一步的「車釐子紅」，是一種低飽和度、帶細微紫調的酒紅色。（X@Appledataos）

LTPO+螢幕技術帶來更持久續航

除了Dynamic Island的改變，iPhone 18 Pro 仲會導入全新的 LTPO+ 顯示屏技術。新世代屏幕雖然整體尺寸維持不變（Pro版6.3吋、Pro Max版6.9吋），但 LTPO+ 技術預期會進一步提升電池續航時間。

+ 2

硬件大升級

技術規格方面，iPhone 18 Pro 的最大亮點是新一代 A20 Pro 晶片。這顆芯片將採用台積電首代2nm製程，相比iPhone 17 Pro的3nm工藝有進一步躍升。根據洩露嘅技術文件顯示，A20 Pro 會採用 WMCM 芯片封裝設計，允許 CPU、GPU 和 Neural Engine 各自使用獨立晶片。

可變光圈主鏡頭

iPhone 18 Pro的主鏡頭系統迎來重要升級。根據洩露的資料顯示，主鏡頭感測器ID已由iPhone 17 Pro的0x903改為0x905，意味著採用全新的Sony IMX-905定製感測器。這個升級搭配傳聞已久的可變光圈設計，將允許用家手動控制通過鏡頭嘅進光量。

發佈時間表

根據現有資訊，Apple預期會在9月上半月舉辦發佈會，同時推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及全新的「iPhone Ultra」可摺疊手機。這三款旗艦機型預計會在9月下半月正式發售。