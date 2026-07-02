PS實體碟時代2028年終結！Sony宣佈數碼化PS3及PS Vita商店將關閉

PS實體碟時代2028年終結！Sony（索尼）日前宣佈，將於2028年起全面邁向數碼化，屆時將不再生產任何PlayStation實體遊戲光碟。這意味著實體碟時代即將結束，未來玩家買Game生態將面臨巨變。同時，官方亦確認PS3及PS Vita的網上商店將陸續關閉。



新Game將全面數碼化，以後難再見實體碟。（X）

實體碟將成絕唱。（Engadget）

2028年1月起實體碟絕跡

根據Sony最新政策，由2028年1月起全面停產實體碟，Sony將不再生產PlayStation實體遊戲光碟。新Game全面數碼化，到時新遊戲玩家只能透過PlayStation購買數碼版，或在零售途徑購買數碼序號（Game-Key）。不過此次政策變動不影響該日期前已發售或計劃發售的實體遊戲。

2028年1月起實體碟絕跡。（X）

數碼版收益達97%成主因

Sony指轉變是順應消費者習慣。過去一年，實體遊戲收入僅佔PlayStation總收益3%。事實上，Sony推出不設光碟機的PS5 Pro、Rockstar宣佈《GTA 6》放棄實體碟，以及Xbox與任天堂數碼化策略，均顯示「全數碼化」已成業界大勢。

二手市場與零售商面臨衝擊

全數碼化雖能為發行商大幅降低成本，卻重創現有生態。二手市場迎來終結，玩家未來無法再轉售、交換或購買二手PS5遊戲。同時依賴實體碟銷售的傳統遊戲小店將失去核心收入。

「全數碼化」已成業界大勢。（X）

同場加映：PS3及PS Vita商店陸續關閉

Sony同日宣佈將關閉PS3和PS Vita網上商店，部分市場最快於2026年8月關閉，屆時玩家將無法購買新內容，但官方承諾在「可預見的未來」內，玩家仍可重新下載已購買的數碼遊戲。

引發網民反思：數碼版等同「租用」，失去實體載體買Game意義何在？

此消息隨即在網上掀起熱烈討論，不少熱愛實體碟玩家表示感到「心痛」，有網民在社交平台發文直言，若連藍光實體碟都徹底捨棄，未來Sony再推出「PS6」等專屬遊戲主機，其存在意義將大打折扣。該網民表示，當PlayStation走向完全數碼化的封閉狀態時，與電腦平台如Steam相比，後者規模更大、硬件彈性更高，主機的獨有體驗將蕩然無存。

網民表示：「糟糕的決定，會讓很多人打消購買PS6的念頭。」（X）

此外亦有網民表示，數碼化徹底扭曲了傳統的「擁有權」邏輯。從前玩家掏錢買實體遊戲，有包裝盒、封面與光碟，是真正屬於自己的物品，既可以放上書架收藏，亦能借給朋友或在二手市場轉售。即使主機損壞或公司倒閉，實體碟依然能永久留存。相反，現今玩家付出全價購買數碼遊戲，實質只是「租借」了一個綁定帳戶的臨時使用權，一旦伺服器關閉、帳戶被封或公司倒閉，玩家的投入便會一瞬間化為烏有。

網民表示：「你們在對忠實玩家做什麼？這根本不是解決問題的方式。」（X）

對許多玩家而言，實體碟承載著收藏、青春與能傳遞給下一代的實體回憶。全數碼化雖然方便，但代價卻是讓「擁有」一事徹底變質，令玩家的遊戲生命最終只剩下「一連串隨時會消失的帳戶授權紀錄」，引人深思。

來源：PlayStation.Blog