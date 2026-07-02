小米首款家用私有雲NAS眾籌！全家相片自動備份　可裝2塊30TB硬碟

小米首款NAS產品小米智能存儲已於7月1日開啟眾籌，提供4TB、8TB、16TB三種版本，眾籌價2299元（人民幣）起。目前，小米智能存儲App已在小米應用市場上架，在App內的影片使用教程中，這款產品的真機也正式亮相。



從影片來看，小米智能存儲正面採用磁吸蓋板設計，打開蓋板後可看到01、02兩個硬碟托架，為雙盤位設計，最大支援插入2塊30TB硬碟。帶盤版本則會在出廠時預裝兩塊硬碟，例如8TB版本預裝2塊4TB硬碟。

小米首款NAS真機亮相：

機身設計上，小米智能存儲前蓋下半部分為狀態指示燈和進風口，指示燈支援關閉。後蓋上方為散熱風扇出風口，下方則配備電源接口、2.5G網口、USB 3.0接口、HDMI接口以及電源按鍵。

小米首款NAS產品介紹：

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配件方面，除電源供應器（火牛）外，包裝內還提供網絡線（LAN線）、螺絲批以及2.5 吋硬碟固定螺絲，方便用戶後續安裝和擴展。據了解，小米智能存儲內置SATA介面，支援3.5吋傳統硬碟（HDD）、2.5吋傳統硬碟以及2.5吋固態硬碟（SSD）。

作為小米首款NAS產品，小米智能存儲定位「便捷高效的全家存儲中心」，主打照片影片自動備份、多端同步訪問等家庭儲存場景。

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