洗衣機洗完衣物還是臭？洗衣劑落得多有反效果　網民分享一招解決

香港氣候潮濕悶熱，許多人都遇過同樣的困擾——衣服明明已經洗過，卻仍散發難聞的臭味，有時甚至越洗越臭。近日有網友在 Threads 求救，表示使用洗衣劑仍無法解決問題，即使添加香味劑也無濟於事。此提問引發大量網民回應，他們普遍認為衣物異味的成因並非單純來自洗衣劑，而是與洗滌方式、洗衣機清潔、汗漬殘留及烘乾速度等多個因素。



香味劑反而加重臭味問題

許多人習慣在洗衣時加入香味劑來掩蓋異味，但網民普遍認為這個做法弊大於利。香味劑中的殘膠容易粘附在衣物纖維上，長期積累反而會吸附汗味和其他異味，導致衣物越洗越臭。

過碳酸鈉成為除臭神器 網民力推

在眾多除臭方案中，過碳酸鈉成為留言區最多人推薦的產品（香港在日式超市／藥妝店能找到）。這種成分價格低廉，一大包僅需數十元，卻能有效去除油煙味、霉味和汗臭。使用方法相對簡單，將已經散發異味的衣物先用過碳酸鈉配合溫熱水浸泡一段時間，再按照常規程序進行清洗，除臭效果顯著。

許多長期困擾於衣物異味的消費者表示，改用過碳酸鈉後，油耗味、油煙味和霉味都得到明顯改善。這種產品特別適合在潮濕氣候下使用，對於已經產生異味的衣物具有良好的救援效果。

含酵素洗衣劑改善汗臭效果顯著

除了過碳酸鈉，網民普遍建議改用含酵素配方的洗衣劑。根據紡織業從業人員的專業建議，酵素成分能夠分解汗液中的蛋白質，從根本上解決異味問題。在香港潮濕悶熱的氣候下，含棉質的衣物特別容易積累汗漬和異味，使用酵素洗衣劑能有效改善這一情況。

洗衣劑用量要適當 過多反而洗不乾淨

許多人認為增加洗衣劑用量能提升清潔效果，實際上這是一個常見誤區。網民和洗衣店從業人員均指出，現代濃縮洗衣劑的科技已相當先進，若用量不合比例，反而容易造成洗劑殘留在衣物上，進而導致異味問題加重。正確做法是按照洗衣劑包裝上的指示用量，避免過量使用。

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洗衣機清潔不容忽視 決定洗衣效果的關鍵

衣物異味的根源有時並非來自洗衣劑或衣物本身，而是洗衣機的清潔程度。許多人忽視了定期清潔洗衣機的重要性，導致機內積累的污垢和黴菌轉而污染衣物。網民強調，若發現衣物怎樣都洗不乾淨，第一步應該是徹底清潔洗衣機內部，否則無論使用多好的洗衣劑都可能徒勞無功。

烘乾速度是關鍵 不能放任衣物悶著

洗後是否及時烘乾對於防止異味產生至關重要。網民普遍提醒，洗衣完成後應立即將衣物取出並進行烘乾，若長時間放任衣物悶在洗衣機內，即使只是幾小時，也容易滋生黴菌和異味。有洗衣店從業人員建議，衣物最好控制在洗衣機七分滿的量，並確保洗後立即烘乾，這樣才能根本解決臭味問題。