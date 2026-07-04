《反斗奇兵5》看了未？今集的新「敵人」莉莉平板 Lilypad 表現搶眼，數碼配件品牌 Belkin 直接以其型象製作了一款實用的Lilypad iPad保護套，同場還有超可愛的行動電源 Powerbank及保護兒童聽力的藍牙耳機。

而各位 kidult 大人粉絲，就要留意《反斗奇兵5》 X CASETiFY X G-Dragon 潮流品牌PEACEMINUSONE的三方聯乘系列。



新角色莉莉平板｜化身綠色青蛙 iPad 保護套

這次電影加入了全新登場的高科技平板裝置角色「莉莉平板 Lilypad」，美國數碼配件品牌 Belkin 就順勢將牠實體化，做成專為iPad Gen 10及 Gen 11 而設（試過其實11吋的iPad Pro都用到）限定版保護套 。

反斗奇兵5｜Belkin莉莉平板iPad保護套（鍾世傑 攝）（莉莉平板型保護套並無平板電腦功能，圖中其他玩具僅為裝飾品，不包括在套件內。）

外觀完全是一隻大眼綠色青蛙，拿來給小朋友看影片或學習，玩樂陪伴感十足 。材質用上耐用的無毒EVA泡棉 ，質地柔軟之餘，邊緣也有防滑設計，就算小朋友手掌較小也不容易滑落。

眼仔使用透明膠料製，入面是布質物料，雖然無法用手觸摸，但看上去已經很有質感。

眼仔使用透明膠料製，入面是布質物料，雖然無法用手觸摸，但看上去已經很有質感。（鍾世傑 攝）

莉莉平板四隻蛙蛙腳仔都可以扭動。

莉莉平板四隻蛙蛙腳仔都可以扭動。（鍾世傑 攝）

首次將平板裝入機套時需要大人幫手，之後就相當牢固不必誓心小朋友使用時會脫落。

首次將平板裝入機套時需要大人幫手，之後就相當牢固不必誓心小朋友使用時會脫落。（鍾世傑 攝）

安裝後依然可以正常充電，以及操作音量及電源掣。但使用TouchID時有點不就手。

安裝後依然可以正常充電，以及操作音量及電源掣。（鍾世傑 攝）

美國品牌Belkin的行動電源品質有保障｜即上豐澤網店購買其他Belkin產品

背後還內置手柄和可摺疊支架，方便攜帶和隨時撐起屏幕繪圖或看影片 。

背後還內置手柄和可摺疊支架，方便攜帶和隨時撐起屏幕繪圖或看影片 。（鍾世傑 攝）

隨套還附送QR Code，可以免費下載限定主題桌布 。這款保護套在香港迪士尼樂園度假區售賣的獨家版定價為$389，而官方網店及零售商版本則是$479。

在香港迪士尼樂園度假區售賣的獨家版定價為$389，而官方網店及零售商版本則是$479。（鍾世傑 攝）

Belkin Woody 牛仔主題自帶線行動電源

除了保護套，Belkin 還新推出了一款Woody 牛仔主題自帶線行動電源，電量規格剛好滿足日常外出幫手機或平板補充電力的需要。（10,000mAh／2 年保養 /有3C認證／內置 USB-C 充電線／定價$249）

Belkin Woody 牛仔主題自帶線行動電源（定價$249）（圖中其他玩具僅為裝飾品，不包括在套件內。）

美國品牌Belkin的行動電源品質有保障｜即上豐澤網店購買其他Belkin產品

Belkin Woody 牛仔主題自帶線行動電源（定價$249）（圖中其他玩具僅為裝飾品，不包括在套件內。）

聽歌學習不傷耳的兒童專用耳機

小朋友以平板學習、娛樂已是不受的事實，家長除了要關心兒童的上網時間及瀏覽內容，另一方面也要留意使用耳機時，音量不可過大！Belkin 同步還有一款售價$339的兒童耳機，它在音量限制上做了安全調整，保護小朋友的聽覺健康。

Belkin 反斗奇兵兒童耳機（售價$339） （圖中其他玩具僅為裝飾品，不包括在套件內。）

機身結構輕量，配戴起來不會有壓迫感，耳罩材質也相當親膚。外觀當然少不了《反斗奇兵5》的專屬圖案，更加送一張貼紙讓小朋友DIY耳機。

Belkin 反斗奇兵兒童耳機（售價$339）

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CASETiFY x G-Dragon x 反斗奇兵5

大人專屬的潮流雛菊手機殼

上CASETiFY官方網店選購CASETiFY x G-Dragon x 反斗奇兵5系列產品

CASETiFY x G-Dragon x 反斗奇兵5｜大人專屬的潮流雛菊手機殼

與《反斗奇兵》系列一同成長的「大細路」，可以留意CASETiFY與G-Dragon創立的潮流品牌PEACEMINUSONE，聯同《反斗奇兵5》打造的三方聯乘系列 。用色以黑／白及標誌性「小雛菊」的黃色為主、低調成熟。

CASETiFY x G-Dragon x 反斗奇兵5｜大人專屬的潮流雛菊手機殼

這次設計巧妙地將經典的「小雛菊」圖案融入胡迪、巴斯光年等經典角色的特製印花之中 ，帶出獨特的街頭前衛美學 。