【iOS 27 防騙新功能】Trust Insights功能實時監測手機防範詐騙

【iOS 27 防騙新功能】近年網絡及電話騙案手法層出不窮，特別隨著AI Deepfake（深偽技術）日益普及，冒充官員、假冒親友的社交工程詐騙案件在全球及香港均錄得顯著升幅。這類騙案最棘手之處，在於受害者往往是在騙徒的謊稱與心理施壓下「自願」在手機上進行轉帳。針對這個問題，蘋果（Apple）在最新的iOS 27中出招，正式引入全新安全架「TrustInsights」，誓要實時幫用家攔截騙局！接下來帶大家詳細了解這個即將登場的新App。



圖中列出防騙架構針對的三大常見脅迫情境，包括冒充官員與親友。（Developer）

專治騙案，實時監測手機異常行為

據傳，iOS 27將會引進名為「Trust Insights」的保安架構。蘋果在WWDC開發者大會上解釋，社交工程詐騙一向難以透過自動化系統偵測，因為用家的操作在系統看來都是「完全合法且通過認證」的。而「Trust Insights」的突破之處，在於它主要利用手機本地（On-device）運算，實時分析用家的互動模式、操作時間、當前情景以及基礎感測器數據。簡單來說，如果系統發現用家正一邊進行語音通話，一邊極其反常、急促地修改銀行密碼或進行大額轉帳，系統便會評估用家可能正受到騙徒的「隔空指導」，並隨即將該操作定義為「中度」或「高度」風險。

透過本地與雲端AI實時評估並分級詐騙風險。（Developer）

增設轉帳延遲，允許App即時介入

當「Trust Insights」發出風險預警時，手機內的第三方App（如虛擬銀行、電子錢包等）便能即時採取相應的保安措施。

圖中展示尚未觸發防騙機制的正常轉帳畫面，顯示資金為即時到帳。（Developer）

例如：彈出嚴厲的詐騙警告、要求進行更高級別的雙重身份驗證（如面容識別），甚至強制加入轉帳延遲（即設立冷卻期），好讓受害者在最後關頭懸崖勒馬，阻止資金流入騙徒戶口。

系統偵測到高風險轉帳時，即時彈出嚴厲警告阻止用家受騙匯款。（Developer）

據了解，該功能初期將會涵蓋5大主要操作類別：

【1】.payment：任何金錢轉帳、資產交換或遊戲內購買。

【2】.account：修改帳戶安全資料或個人私隱設定。

【3】.resourceUse：調用高成本的手機基礎設施（如AI推理運算）。

【4】.communication：發送重要短訊、提交表單或簽署電子文件。

【5】.other：其他未能分類的操作。

系統防騙架構核心監測的五大操作類別。（Developer）

絕不偷看個人私隱，獨創「防騙徒教唆」冷卻期

不少用家或會擔心，這種行為監測會否侵犯個人私隱？蘋果強調，「Trust Insights」完全不會讀取或檢查用家的照片、iMessage短訊或電郵內容。所有行為訊號均在智能手機本地處理，分析完會及時銷毀，系統最終只會向蘋果伺服器發送一個「風險評估數值」，並結合用家的Apple帳戶狀態作出最終判定，保障私隱。

最貼心的是，蘋果考慮到部分受害者在騙徒恐嚇或洗腦時，可能會被教唆進入手機「設定」中手動關閉此防騙功能。因此特別設計了「關閉冷卻期」機制，即使受害者聽從騙徒指示關閉該App，功能亦不會即時失效，從而為受害者提供最後一線生機，防止安全防線被輕易攻破。

來源：Apple