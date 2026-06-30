央視曝光手機廠商評測作弊內幕　廠商後台調校涉技術造假欺騙用家

很多消費者在購買手機等數碼產品前，都會參考知名評測博主的視頻或文章，了解產品性能、影像、續航、系統流暢度等核心表現。對不少人來說，評測結論甚至會直接影響最終購買決定。但這些評測結果真的都公平、公正嗎？



日前，央視新聞曝光了手機廠商與網絡評測博主之間暗藏的「作弊」內幕。記者調查發現，網絡評測亂象在數碼產品評測中同樣存在，由於這個領域的高度技術化，長期以來處於「無人能實錘作弊亂象」的灰色地帶。

日前，央視新聞曝光了手機廠商與網絡評測博主之間暗藏的「作弊」內幕。（微博＠央視新聞）

提供「特殊機型」手機進行測評 結果以假亂真：

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網絡安全專家邊亮長期關注數碼產品領域，他在工作中意外發現，部分手機廠商針對評測博主存在「特殊調校」內幕，而這種情況已經存在很長時間，屬於行業內「潛規則」。

據介紹，這套作弊體系主要分為三層：

1. 廠商專供評測博主的特供媒體機，硬件經過篩選優化；

2. 固件內置識別程序，檢測到博主身份並自動開啟高性能模式；

3. 雲端遠程控制，可實時下發評測作弊配置。



當這套系統識別到某博主啟動評測時，就會進入「作弊模式」，自動拉高CPU性能、調高屏幕亮度、優化後台加載邏輯，切換軟件時僅加載界面而非完整應用，營造全程流暢的假象。

更值得注意的是，為了降低被發現的風險，這套作弊機制還經歷了多輪迭代，隱蔽性越來越強。調查指出，特供樣機、固件作弊、雲端調控手段疊加後，普通消費者很難分辨評測真假，這也導致數碼評測公信力持續受損，而且技術造假取證難度極大，給監管帶來很大難度。

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