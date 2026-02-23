Acoustune HSX ONE 金屬耳機／Cleer ARC 5 醫療級矽膠耳掛運動耳機｜安心用料不怕藍牙耳機有毒｜英國《衛報》（The Guardian）引述歐洲一個大規模產品安全測試報導，指出 81 款主流品牌耳機產品（包括Sony Bose 三星），100%樣本均含有有害化學物雙酚 A (BPA) 與 BPS、98%樣本含有此類干擾荷爾蒙的物質，可能導致不育或癌症。耳機已是生活中不可分的一件重要gadget，我們如何選購更安全的款式呢？



報告建議「選擇替代材質」

要先了解問題、才能解決問題，不少「標題黨」未睇報告全文，就先入為主認為是塞入耳窿的「耳塞」出事！但事實上報告是針對耳機的塑膠機身。專家建議，可選購使用醫療級矽膠、金屬物料的產品，那就可以減少硬質塑料直接接觸皮膚。

Acoustune HSX ONE 真無線藍牙耳機｜日本製造半金屬機身

日本音響品牌 Acoustune 向來最愛使用創新的金屬物料開夜腔體單元及機身。原意除了夠靚又好聲，想不到又切合到今次耳機安全報告的內容；金屬機身不含雙酚 A。更重要是 Acoustune HSX ONE 為全日本製造之產品，在產品安全方面自然是看高一線。（金屬銀及石墨灰兩色選擇 各$2,280）

預訂大熱 Acoustune HSX ONE 真無線藍牙耳機

Acoustune HSX ONE 有金屬銀及石墨灰兩色選擇（各$2,280）

雙層設計｜時尚感半透外殼

Acoustune HSX ONE 的機身為雙層設計，單元獨立分拆為一個金屬腔體，減少干擾更多餘震動，令耳機音色更清晰；而負責收發藍牙訊號的機頂就使用半透明塑膠。加上富有舊式金工風格的車床裁切風格，結合古今潮流風格、外觀十分耐看。

Acoustune HSX ONE 負責收發藍牙訊號的機頂就使用半透明塑膠。

Acoustune HSX ONE 的機身為雙層設計，單元獨立分拆為一個金屬腔體，減少干擾更多餘震動，令耳機音色更清晰

預訂大熱 Acoustune HSX ONE 真無線藍牙耳機

Cleer ARC 5 運動耳機｜醫療級矽膠耳掛令人安心

耳機安全報告中更指，運動後因汗水浸潤及體溫提升，「有害物質」更容易經皮膚浸入血液。這款由美國品牌設計的 Cleer ARC 5 開放式運動耳機，主機單元位置僅輕微貼耳，耳掛則使用了醫療級記憶矽膠（medical-grade memory silicone）材質，平時就應用於醫療器械與植入物，對人體無刺激性及細胞毒性，且適合長期人體內停留。

選購醫療級矽膠耳掛 Cleer ARC 5 運動耳機

選購醫療級矽膠耳掛 Cleer ARC 5 運動耳機

報告提及，運動後應盡快取下耳機並用清水擦拭皮膚，減少化學物質與汗水混合後停留的時間。Cleer ARC 5 有 IPX7生活防水能力，運動後可同時在沖身時清潔耳機，再收入充電盒。

家長宜為兒童選購BPA-Free產品

小朋友的健康更珍貴、抵抗力也比成人低，為他們選擇日用產品，自然要更嚴格注意安全。家長可以直接在網上搜尋「不含雙酚 A (BPA-Free)」的兒童耳機，比如以下這款iClever BTH20 兒童耳機（頭戴式），以及另款iCleverOWS01 掛耳式耳機，它們不單使用BPA-Free 安全材質製作，在音量方面也設有上限，以保護小朋友的聽力。

豐澤選購BPA-Free iClever BTH20兒童耳機 特價$297

iClever BTH20 兒童耳機 $329

豐澤選購iCleverOWS01 兒童耳機 特價$220

iClever OWS01 掛耳式耳機 $220

研究報告來源為何？

這項名為 「ToxFree Life for All」 的計劃是由歐盟資助，並由多個歐洲環保與消費者組織（如 Arnika）共同執行。

「ToxFree LIFE for All」 官方研究報告及相關資訊連結

Arnika 協會官方新聞稿：

Toxic headphones: Why brands should worry about consumer health

ToxFree LIFE for All 計劃官網：

ToxFree LIFE for All Official Website

完整研究報告下載頁面（The Sound of Contamination）：

The Sound of Contamination: A Comprehensive Analysis (PDF) 記者使用Google NotebookLM 整理了原報告成中文版，供讀者方便閱讀：