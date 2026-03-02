尿袋3C認證／外置充電器／充電寶／航機／高鐵｜由 2026 年 3 月 1 日起，中國強制性產品認證（3C 認證）對外置充電器（俗稱「尿袋」）的規管將進一步升級。國家認監委宣布，所有新出廠的行動電源不僅要印有 3C 標誌，更必須加設「追溯二維碼」。對於經常北上工作或旅遊的港人來說，了解新制度對登機及乘搭高鐵的影響至關重要。究竟市民如何才能購買未來都可以帶上航機、高鐵出入境中國的尿袋呢？本文將為你解釋一切：



尿袋3C認證新規八大注意

新政生效日期： 2026 年 3 月 1 日（此日期後出廠產品強制加印追溯碼）

全面強制日期： 2027 年 3 月 1 日（所有市售產品必須合規）

認證標誌： 必須具備 3C 圖案及 2026 年後的追溯二維碼。

電量限制： 登機/高鐵一般建議在 100Wh (約 27,000mAh) 以下。

標籤完整度： 規格字跡、認證標誌、QR Code 不可有磨損或掉漆。

安全防護： 優先選擇具備過充保護、短路保護之知名品牌。

購買貼士： 2027 年後出差北上，務必確認尿袋有「碼」在身。



認識 3C 認證追溯二維碼：掃 Code 即知真偽

根據國家認證認可監督管理委員會的相關公告，為了防範假冒認證標誌，由 2026 年 3 月起，所有尿袋類產品必須附帶「追溯二維碼」，否則不得出廠、銷售或進口。用家只需掃描 QR Code，即可查看證書編號、生產商資料及產品規格，有效杜絕山寨貨。

官方對二維碼的設計、尺寸及用紙有嚴格要求，印刷必須清晰、完整且獨立，若有損壞導致無法讀取，執法人員有權拒絕該產品過關或登機。

新政策設一年過渡期：2027 年全面強制執行

新規定設有一年緩衝，2027 年 3 月 1 日前已出廠或在售的合格產品，仍可繼續在市面流通及使用。如果你目前的尿袋已持有基本 3C 認證，在 2027 年 2 月底前仍能正常帶上飛機。但要留意個別航空公司針對產品電量、數量的限制。

如果考慮到一粒行動電源不止用一年，不想它在2027年3月1日後就不能帶上機，那可以等市面出現有完整「3C認證追溯二維碼」的產品才出手購買。如急用的話，選購有一般3C認證的產品亦可。

內地部門規定由3月1日起新出廠的外置充電器，除了貼上獲認證的3C圖案標誌外，需另外加入追溯二維碼。（圖片來源／視覺中國）

尿袋3C認證3.1起加追溯二維碼｜行動電源北上搭高鐵登機必睇貼士

中國航機／內陸機限制｜必須持有3C認證

根據中國民航局根據中國民航局於2025年6月28日頒布的緊急通知規定，搭乘由中國出發或入境的航班，隨身攜帶的尿袋必須貼有清晰的 3C 認證標誌，且嚴禁攜帶曾被召回的型號。雖然香港機場目前主要限制尿袋的電量與攜帶數量，但若需轉機或進入內地機場，3C 認證便成為「通行證」。選購時務必檢查標籤是否牢固、資訊是否齊全。

高鐵北上｜尿袋也需持有3C認證嗎？

除了乘飛機返回中國，港人從陸路以高鐵北上也非常方便，那高鐵針對尿袋有甚麼限制及要求呢？按照國家鐵路局公安部的《鐵路旅客禁止、限制攜帶和托運物品目錄》指示，如想攜帶外置充電器登上高鐵，每粒行動電源的電量不可超過100Wh（約27,000mAh），但未有強制性要求必須持有3C認證。

以其他交通公具入境中國

從香港、澳門或其他陸路口岸，海關僅針對攜帶數量，只要屬於「合理數量的個人自用範圍」，則不適用強制性產品認證（CCC）規定。

市面舊有3C認證產品安全嗎？舊標準流動充電器還值得買嗎？

消費者無需過度恐慌，目前持有有效3C認證的產品，在出廠時已通過基礎安全測試，並非危險品。然而，「合規」不等於「零風險」。現有產品雖符合當下法規，但在面對長時間高負荷使用時，其防護能力確實不如未來的新標準產品。若你有即時需要，現有的3C認證產品依然值得購買。但因鋰電池本身會隨時間衰減，庫存過久的舊標準產品風險相對較高，在購買時亦可先上網查看各品牌的新舊型號式錄、留意產品的出廠年份，避免購買推出了太久的舊款產品。

除了中國的3C認證，購買行動電源時，亦有一些值得參考的安全貼士