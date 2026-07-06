穿戴式裝置健康監測是萬能醫生還是噱頭　三大盲點與醫療價值

【穿戴式裝置健康監測】在日常生活，智能手錶或智能戒指已成為不少人的必需品。加上近年人工智能爆發，各大廠商更大力推銷AI健康監測，彷彿手錶即將變成科幻電影中的「全能醫療儀器」，能隨時預知用家何時生病。雖然穿戴式裝置的確能透過大數據發現身體異常，但若盲信數據甚至用AI取代醫生，隨時會弄巧成拙。



如今許多產品都可以監測睡眠、體溫、呼吸頻率、血氧飽和度、心率等各種數據。（Gettyimages）

從早期的Apple Watch、Samsung Galaxy Watch，到近年新興的Oura Ring，穿戴式裝置的功能早已超越單純的數步數和監測心率。每逢各大科技巨頭舉行發佈會，總少不了智能手錶「救人一命」的感人故事。然而，這些功能到底真的具備醫療價值，還是僅為商業營銷的噱頭？

穿戴式裝置最擅長的是發現身體正常作息規律的異常變化。（三星）

哪些功能信得過？醫生點名大讚「心房顫動」偵測

首先要肯定的是，智能手錶在健康監測上並非一無是處。醫學界普遍認為，穿戴式裝置最強大的優勢，在於發現用家身體日常生理模式的異常，而非直接「診斷」具體疾病。手錶通過長期記錄建立屬於用家的「健康基線」，當數據偏離常軌時，就能發出警報。

在眾多健康指標中，目前唯一被多數醫生公認最具臨床醫療價值的是「心房顫動」（AFib，一種常見的心律不正）偵測。研究證實，Apple Watch發出的不規則心率警報，最終確診為AFib的準確率高達84%。這是因為AFib具有非常清晰且直觀的生理特徵，手錶的感應器相對容易精準捕捉。此外，基本的每日步數統計和粗略的睡眠時間，也是醫生認為具有參考價值的數據。

公認最具臨床醫療價值的是「心房顫動」（AFib，一種常見的心律不正）偵測。（Apple）

三大臨床盲點：血壓、睡眠階段參考價值低

不過，除了AFib之外，其他廠商吹捧的「高科技指標」，在醫生眼中可能只是僅供參考，甚至會引發不必要的恐慌。以下是智能手錶的三大死穴：

【1】精準度不足：例如血壓警報、卡路里消耗估算，以及詳細的深淺睡眠階段分析。這些數據目前的技術誤差較大，醫生根本不可能依據它們來做任何醫療決定。

【2】「黑盒」演算法：許多潮流健康手環或戒指會提供「準備度（Readiness）」或「恢復得分（Recovery）」。這些指標大多依賴廠商自身的專利演算法，對醫療人員而言完全是缺乏臨床透明度的「黑盒」，缺乏醫學參考價值。

【3】無法查明因果（誤報率高）：手錶可以敏銳感應到用家的靜止心率突然飆升，但它無法告訴原因。這可能是身體正在對抗病毒感染，但也可能只是因為用家昨晚宿醉未醒，或是睡眠質素欠佳。

手錶可以敏銳感應到用家的身體出現問題，但它無法告訴原因。（Apple）

AI加持做「健康密探」 提早發現新冠與流感？

雖然限制重重，但AI與新一代感應器的結合，確實正為公共衛生帶來轉機。研究顯示，當人體感染流感或新冠病毒（COVID-19）後，在症狀明顯出現之前，皮膚溫度、呼吸頻率和心率其實早已發生微妙改變。

根據史丹福大學與德州農工大學的最新研究，智能手錶能在用家受感染後的數小時內，透過綜合數據發現這些早期生理徵兆。研究人員估計，如果能藉此鼓勵用家提早隔離、進行檢測並尋求治療，理論上可以將大流行病毒的傳播率降低高達50%。

目前，Google、Oura和Whoop等公司紛紛在應用程式中引進「AI健康教練」，例如結合Google Gemini大語言模型，將各個感應器的碎裂數據串聯，用更直觀的語言向用家解釋身體狀況。Apple亦推出了「Vitals」功能，整合多個感應器的資訊以比對用戶的基線。然而，這類AI分析大多在後台運作，透明度有限，醫生依舊難以將其作為診斷憑據。

智能手錶的未來定位從來都不是手腕上的「萬能醫生」，而是一個默默記錄數據的「健康哨兵」。它可以為用家與醫生的對話提供更多參考線索，但當身體感到不適時，最穩妥的做法依然是向專業的醫療人員求診。