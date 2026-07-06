美國發燒名牌 Noble Audio 新作 FoKus Apollo Pro 頭戴式藍牙耳機正式在香港推出，定價 5,980 港元，比Sony新作 1000X THE COLLEXION 還要貴多1K！這款配備首創同軸雙單元的頂級新作音質表現究竟如何？即看記者帶來的實試格價報告。



Noble Apollo Pro｜1分鐘實測懶人包

📍 測試產品：Noble Audio FoKus Apollo Pro 頭戴式藍牙耳機

⭐ 實測推介指數：4.5 / 5 星

💰 香港定價：HK$5,980

🔥 記者核心推介｜音質與用料都超好：

首創同軸雙單元：將 14.5mm 平板單元與 40mm 動圈單元置於同一軸心，徹底解決高低音時間差，低音量感豐富，樂器與人聲和弦的分離度極高。

有線模式不降階：駁回 3.5mm 有線模式後仍支援機內 DAC 解碼，音場比藍牙傳輸更優異，隨機貼心附送 4.4mm、6.3mm 及飛機轉接頭。

超跑級皮革頭帶：採用意大利 Alcantara 皮革搭配仿小山羊皮耳墊，質感極度柔軟且耳罩隔音表現理想。

⚠️ 實測痛點與避坑貼士：

智能功能較弱：廠方資源側重音響硬件，不具備自動配戴偵測或智能通話暫停功能，專屬 App 介面也較為簡陋。

微小壓迫感：雖然耳墊舒適，但親身戴足 1 小時後，頭頂部分仍會產生微小的壓迫感。

香港氣候限制：由於香港夏天天氣濕熱，長戴頭戴式耳機容易悶熱。可考慮多買一對TWS真無線耳機搭配使用。

跑車座椅皮革頭帶質感好又耐用

Sony 的新機 1000X THE COLLEXION 大膽採用整個耳機表面以皮革料包裹的玩法，而Noble Apollo Pro 仿效超級跑車的皮革「內籠」，用上意大利 Alcantara 皮革做頭帶，上手極柔軟。配搭仿小山羊皮耳墊，在香港濕熱夏天戴足 2 小時依然舒適。雖然戴足 1 小時後頂部有微小壓迫感，但耳罩隔音極佳，夾口度表現理想。

Noble Apollo Pro耳機同軸雙單元貴Sony千元都值？

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Noble Apollo Pro耳機同軸雙單元貴Sony千元都值？

Noble Apollo Pro 首創同軸雙單元｜人聲和弦清晰分離

Noble Apollo Pro 改良自同廠上代機Noble Apollo，但就改用了新技術，將14.5mm平板單元與40mm定制動圈單元塞進同一個軸心，直接解決了高低音時間差問題。實測播放了藤井風最新live大碟，低音量感豐富且控制力不俗，沒有過度覆蓋中頻，樂器分離度表現理想。再聽J.D. McPherson 的《Northside Gal》，合唱部分的人聲和弦解像度清晰，能辨讀出個別歌聲。

最落本的是頭帶選用超級跑車御用的意大利Alcantara皮革，上手極之柔軟。

機身改用三向實體按鍵調節音量，操作直覺。不過耳機不具備自動配戴偵測或智能通話暫停功能，廠方顯然將研發資源側重於音響硬件，而非市面常見的花俏智能生活體驗。

耳墊則用上高透氣仿小山羊皮，在香港夏天這種濕熱天氣下，戴足2小時依然舒適，耳筒還能180度翻轉方便掛頸。

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支援高清編碼聽感｜完全不像真聽藍牙？

硬件採用高通QCC3084晶片與藍牙5.3，如果你使用Android手機，更可使用LDAC與aptX HD等高清編碼，配備10Hz至40,000Hz超闊頻響，實測聽歌時的人聲細節與樂器線條非常清晰。聽古典樂或搖滾樂時，那份空間感比一般無線耳機更好，甚至有點像在聽有線耳機。

硬件採用高通QCC3084晶片與藍牙5.3，一次過餵飽LDAC與aptX HD等高清編碼。

實測聽歌時的人聲細節與樂器線條清晰得可怕。聽古典樂或搖滾樂時，那種空間感完全不像在聽無線耳機。

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通話質素如何？加送專業麥克風小Kam使實用

記者以往對頭戴藍牙耳機的通話不抱期望，這款新作竟加送一支電競級可拆式麥克風。雖然加裝後外型有點 Kam，卻直接解決了通話收音質素問題。雖然我自己不會常用，但無可否認設計非常實用。

駁耳機線玩盡同軸雙單元效能

頭戴式藍牙不少都可以加3.5mm耳機線當成有線耳機聽，但不是每部都使用機身內的DAC解碼，令音色大打折扣。好在Noble Apollo Pro在有線模式下依然支援機內 DAC 解碼。接駁 3.5mm 有線後保持開機，便可使用內置 EQ 與降噪，音場比藍牙傳輸更佳。隨機還大方附送 4.4mm、6.3mm 轉接頭及飛機插，做法相當老派貼心。

Apollo Pro使用有線模式時，音色將會更細緻、分析度更高。

配件還包括4.4mm和6.3mm有線轉接頭，甚至航機座位使用的轉換插。

專屬手機App設計實用但簡陋

歐美廠牌硬件用料用心，但專屬 App 介面依然略顯簡陋。App 內功能齊全，能調校 EQ 及切換降噪、通透模式，但操作順手度與美觀度仍有改善空間。這方面連中國的平價耳機都愈做愈好，大廠仍需改進。

用家下載後能開啟多段式EQ均衡器自行調節頻段

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定價逼近六千元適合甚麼人買？

Noble Audio FoKus Apollo Pro頭戴式藍牙耳機 香港定價高達 5,980 港元，價格確實會讓普通消費者卻步。不過產品重本投資在極致調音與雙單元上，如果你是追求音質的發燒友，這筆預算就花得有價值。若只要萬用多功能，選主流大廠較劃算。

對於追求極致音質的科技發燒友來說，這筆預算絕對超值。

首批限時課金竟然還送神秘贈品？

現時在門市選購首批新機，香港代理 ECT 隨機加送價值 599 港元的藍牙發发射器。iPhone 用家接駁這款小尾巴到 USB-C 接口後，就能用盡Qualcomm® aptX Lossless無損編碼與 LDAC 高解析傳輸，音色表現再度大幅提升。

只要在各大影音門市選購首批新機，免費贈送價值599港元的Noble Sceptre藍牙發射器，

Noble Audio FoKus Apollo Pro 產品性能表

單元架構：14.5mm 平板單元 + 40mm 定制動圈單元（同軸混合單元設計）

頻率響應：10Hz - 40,000Hz

藍牙版本：藍牙 5.3（高通 QCC3084 晶片）

音訊解碼：LDAC / aptX HD / aptX Adaptive / AAC / SBC

機身材質：意大利 Alcantara 皮革頭帶、仿小山羊皮耳墊

隨機配件：專屬收納盒、可拆式 Boom Mic 麥克風、3.5mm 耳機線、4.4mm / 6.3mm / 飛機轉接頭

香港售價：HK$5,980

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Noble Audio FoKus Apollo Pro 香港售價：HK$5,980

🔥消委評測55對真無線藍牙耳機｜混搭Noble Apollo Pro使用更便利🔥

上文也提過，香港天氣的確不適合每天用頭戴式藍牙耳機，最方便每天使用的仍然是真無線藍牙耳機。香港消委會在2026年7月發表的最新真無線藍牙耳機評測報告，當中包括了55款耳機樣本，考慮多買一對TWS與Noble Apollo Pro搭配使用，點擊連結睇詳細報導：消委會評測藍牙耳機55款｜Apple Sony最高分．$219小米4千B&O同分

消委評測55對真無線藍牙耳機｜2026年7月Updated

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