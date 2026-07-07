快充會否傷手機電池？慢充與快充應按情境使用　計算最高支援功率

快充會否傷手機電池？不少用戶都擔心快速充電會損害手機電池壽命，因此傾向採用慢充方式。然而事實上，快充與慢充各有優劣，關鍵在於按照實際情況靈活運用。要充分利用iPhone或iPad的電池，除了留意 App 的耗電量外，充電速度同樣會影響電池的長期壽命。

慢充或許對老化中的電池較為溫和，但代價是充電速度慢，在趕著出門但手機電池不足的情況很懊惱；相反，快充在短短數分鐘內就能儲備足夠電量應付長途通勤。關鍵是要了解自己設備的最高充電速度，以及手上的充電器是否足夠配合。



電池容量與充電速度 如何計算

手機﹑平板的電池容量以毫安時（mAh）為單位，代表電池在一小時內可供應的電量。舉例說，一粒1,000mAh的電池可在一小時內輸出1,000毫安的電流才完全耗盡。實際使用中，智能手機電池會根據應用而輸出不同電量，各廠設備的效能亦有差異。

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以 Apple 產品為例，旗艦級的iPhone 17 Pro Max配備5,088mAh電池，基礎款iPhone 17則採用3,692mAh。平板方面，第11代iPad基礎款電池容量測得為7,698mAh，而13英吋的M5 iPad Pro雖然機身纖薄，卻內藏10,290mAh電池。

智慧型手機電池的供電量會根據使用情境而有所不同，而且不同裝置的電池效率也各不相同。（Engadget）

充電速度則以瓦特（W）作為衡量單位。通常而言，大型設備的多芯電池設計空間更大，散熱條件更佳，允許更快的充電速率。這正是MacBook配備140W充電器、iPhone卻只能使用遠低於此的充電器、AirPods甚至只需個位數瓦特的原因。

通用協議像通用語，跨品牌兼容，覆蓋範圍大；私有協議像加密語言，速度更激進，但高度依賴原裝或認證配件。（usb.org）

隨著USB Power Delivery等充電技術進步，即使是小型設備如智能手機亦能以愈來愈快的速率充電，例如某款Android旗艦手機可達120W充電速度。掌握這些基礎知識後，便可深入了解iPhone與iPad的最高充電速度。

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最新iPhone與iPad 充電速度介乎40至60瓦

iPhone 與 iPad 在充電速度上的支援都不太相同，如iPhone 17系列可支援最高40W充電，而iPhone Air則限制在20W。然而 Apple 已停止在新產品內附送充電器，因此不少人都會同一款充電器，幫各種產品充電。

手機行業的充電協議，還分為通用協議和私有協議。（AI生成圖片）

選擇配套充電器 充分發揮設備潛能

欲以最高速度充電iPhone或iPad，應當投資一部真正能夠提供相應功率的充電器。無論選擇哪款充電器，務必確保其最高輸出功率至少與手機或平板相當。唯有如此，方能真正發揮設備的充電潛能，在日常生活中獲得最佳體驗。