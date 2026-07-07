二手車商正在集體拒收中國國產電動車。中國汽車流通協會與精真估聯合發布了《2026年6月中國汽車保值率研究報告》：在三年車齡的純電動車保值率榜單中，Tesla 特斯拉處於斷層式領先，Model 3與Model X成為全場唯二保值率突破60％的車型，加上54.2%的Model Y 占據三甲位置。反觀中國國產高端純電車，除了 BYD 海鷗以外殘值集體陷入47%左右的「斬半」深淵。



📌 2026年6月純電動車（三年車齡）保值率核心摘要

🏆 榜單前三名：Tesla Model 3 (61.2%)、Tesla Model X (60.5%)、Tesla Model Y (54.2%)

🇨🇳 國產品牌首位：比亞迪 BYD 海鷗 (51.0%)

📉 國產高端大盤：蔚來、阿維塔、零跑等品牌三年殘值普遍跌至 47% 左右

🚐 抗跌黑馬車型：極氪 009、榮威 iMAX8、騰勢 D9 等大體積 MPV 保值率穩守 50% 上下

2026年6月 中國市場純電動車型（三年車齡）保值率列表

2026年6月 中國市場純電動車型（三年車齡）保值率 Top 5

第1名：特斯拉 Tesla Model 3 — 61.2%

第2名：特斯拉 Tesla Model X — 60.5%

第3名：特斯拉 Tesla Model Y — 54.2%

第4名：比亞迪 BYD 海鷗 — 51.0%

第5名：保時捷 Porsche Taycan — 50.6%

特斯拉 Tesla Model Y 是一款熱門的中型純電休旅車，香港售價約29萬港元。

Tesla 為何能在二手市場稱冠？

三年車齡的特斯拉Model 3 保值率高達61.2%，旗艦級別的Model X亦緊隨其後達到60.5%。而市面最常見的Model Y，也保持著54.2%的殘值表現。

原因在於特斯拉的車型迭代節奏穩定，外觀與核心三電架構多年未見翻天覆地的劇烈改動。有人難聽講認為是「擠牙膏」策略，卻無形中保護了舊款車的資產價值。

零跑 C11 目前並沒有在香港銷售

國產高端電動車三年殘值為何剩不到一半？

保值率榜單後半段全是中國國產高端與主流車型的名字：蔚來（NIO）ES6、阿維塔（Avatr）12、五菱（Wuling）繽果的保值率全部卡在47.2%的尷尬位置，而零跑（Leapmotor）C11更僅得47.1%。

在國產電車中，只有比亞迪海鷗以 51% 的保值率位列榜單第 4 名

比亞迪壓過保時捷成為第4｜守住國產車顏面

在這場全行業的集體塌方中，只有比亞迪BYD 海鷗以51%的保值率位列榜單第4名。極其廉價的購車起步成本與龐大的網約車、代步車市場需求，令這款車的折舊率相對受控。德國純電超跑保時捷Taycan則以50.6%排在第五，不過對於一部百萬豪車而言，守住五成殘值已是極限。

極氪 009 這類大體積MPV，由於實用且需要高，擁有穩定的二手接盤群體。

極氪多座位實用車型相對抗跌

從中國汽車流通協會的分析也能看出，6月份全中國各級別車型的保值率全線下滑。反映出新車促銷折扣持續加劇，惡性內卷打接二手車商信心。如果要選購保值率高一點的車型，極氪（ZEEKR）009、榮威（Roewe）iMAX8 新能源以及騰勢（Denza）D9，這三款可見多座位、強大實用功能的家庭用車／商務MPV的保值率均卡在50%上下，擁有相對穩定的二手接盤群體。

更詳細的中國市場電動車報告，可參考以下資料來源：中國汽車流通協會 精真估官方網站