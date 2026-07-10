PS﹑Xbox不出實體碟將推高二手炒賣？國外玩家用一箱360碟換到PS5

美國零售商 GameStop 日前分享了一則故事：俄亥俄州一位玩家以龐大的Xbox 360實體遊戲收藏兌換了逾1,000美元的商店信用額度，隨即用來購買PlayStation 5和數款遊戲。因適逢 Sony 宣佈2028年將停產實體光碟而引發軒然大波。網絡上隨即掀起激烈討論：究竟實體遊戲碟片會否因停產而升值，成為日後的搶手貨？



網民呼籲勿賤賣珍藏

GameStop官方發佈該宗「滿意顧客」個案後，迅即遭受大量網民批評。許多玩家直指該用戶犯下嚴重錯誤—其手中龐大的 Xbox 360 遊戲庫乃黃金年代的象徵，部分罕有實體遊戲在收藏市場上的價值早已遠超當年官方定價。用逾1,000美元即清空所有收藏，在眾多評論者眼中無異於「低價出售文物」。

有網民評論道：「再過數年，當數位版遊戲全面取代實體時，這些光碟會淪為奢侈品，彼人必定悔之晚矣。」。

2028年1月起實體碟絕跡。（X）

Sony停產計劃 加速實體遊戲消亡

此場風波會演變成全網熱點，由於 Sony 已於近期宣佈自2028年1月起停產並停止分銷實體遊戲光碟，引導玩家全面轉向PlayStation數字商店，藉此徹底消除高昂的製造與物流成本，同時打擊到 GameStop 等零售商賴以為生的二手遊戲交易市場。

2028年前發行遊戲 仍可繼續訂購

據報Sony於私下訊息中，向PlayStation開發商及發行商提示，彼等仍可繼續訂購既有PlayStation光碟遊戲。Sony在PlayStation官方部落格發表的聲明提及，停產實體光碟對「已發行或將於2028年1月前以光碟形式發行的遊戲不構成影響」，而最新報導更表明發行商仍可持續訂購2028年前發行之PlayStation遊戲的實體版本。

新Game將全面數碼化，以後難再見實體碟。（X）

如果大家手上還有一些舊的 PlayStation 遊戲，情況允許的話，一些人氣高的遊戲光碟或真可以先收藏一下，說不會像PTCG一樣突然炒起市場。