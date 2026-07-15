Huawei Pura 90s Pro國際版正式發佈：5G強勢回歸兼支援5.5G網絡

Huawei Pura 90s Pro國際版正式發佈，5.5G 升級回歸｜早前Huawei華為於馬來西亞吉隆坡舉行國際發佈會，終於向全球正式發佈今年度的旗艦手機陣容 Pura 90s Pro 及 Pura 90s Pro Max。這兩款新機隨即成為不少手機fans焦點，除了具備備受矚目的2億像素長焦鏡頭，大幅提升遠攝質素之外，最令用家期待的肯定是在網絡通訊能力的全面突破。這次國際版直接回應了市場訴求，帶來更高速的5G連線體驗。



國際版 s 字尾藏網絡玄機

仔細留意這款登陸海外及香港市場的型號，會發現名稱比國內版本多了一個英文字母 s 作為後綴。廠方在此作出了專屬調整，最大亮點正是 5G 網絡的強勢回歸。在發佈會的實機示範畫面中，眼利用家已發現屏幕右上角清晰顯示著 5G+ 的訊號圖示。新機不僅完全支援 5G，更加對應目前最先進的 5.5G 網絡標準，能大幅度增加傳輸頻寬並降低網絡延遲，日後就算要瞬間上傳龐大的2億像素相片檔案，都能保持極速順暢。

Huawei Pura 90s Pro國際版正式發佈

香港對應5.5G嗎？

而且根據之前不少爆料人實測下，下載網速可高達1180Mbps以上，非常厲害。而香港究竟支援5.5G嗎？根據記者所知，現時大部份的電訊商都已經支援5.5G，包括中國移動、SmarTone及csl.，而3HK則大約8月才正式升級。不過並非所有月費計劃都支援5.5G，有需要的用家直接向電訊商查詢。

外國已有用家一早將新機入手，發現新機對應最新5G+制式，上下載速度明顯比以前更快。

香港發佈會將七月中舉行

隨著吉隆坡國際發佈會圓滿結束，香港用家最關心的自然是香港的發售安排。目前據知Pura 90s Pro 及 Pura 90s Pro Max將於7月22日舉行香港發佈會，屆時將會進一步交代這兩款旗艦新機香港的硬件配置。相信實際的香港售價、預售日期以至各款機身顏色選擇，都會在當日香港發佈會中公開。