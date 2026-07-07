iPhone摺機可以炒足成年？郭明錤預計出貨量少　將缺貨到年底

撰文：陳錦洪
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iPhone摺機可以炒足成年？郭明錤預計出貨量少，將缺貨到年底！Apple 首款摺疊 iPhone 一直為近年最受關注的新品傳聞之一。知名分析師郭明錤日前發表最新預測，指該部傳聞中的摺疊 iPhone（有指或命名為iPhone Ultra）極有可能重演 2017 年 iPhone X 的劇本：初期供應極為緊張，缺貨情況隨時持續至年底，炒價更有機會高漲一倍。惟須強調，上述內容暫時仍屬分析師預測及市場傳聞，一切有待 Apple 官方確認。

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iPhone X 炒賣情況隨時歷史重演

iPhone X 因 Face ID 感測器良率問題延遲至11月方正式發售，初期產能極為有限。當年郭明錤已準確預測iPhone X第三季出貨量將低於100萬部。

合上是手機，打開是半台iPad mini（gsmarena.com）

事隔九年，郭明錤直言摺疊 iPhone 可能重演 iPhone X 劇本：同場發布、較遲開賣，供應吃緊延續至年底。彼指出，iPhone X 當年以OLED全螢幕、瀏海設計及Face ID作為創新賣點，惟製造難度高致初期產量有限；而摺疊iPhone同樣以創新體驗為主打，同樣面臨生產難度高的問題，兩者情況高度相似。

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第三季出貨量或僅50至100萬部

據郭明錤的最新產業調查，摺疊 iPhone 在 2026 年下半年的組裝出貨量約為 700 至 800 萬部，其中第三季出貨量估計僅有 50 至 100 萬部，佔比約一成。相比之下，iPhone 18 Pro及Pro Max同季預估出貨約2,000至2,200萬部，已達9月正式開賣的備貨要求。換言之，摺疊 iPhone 極有可能同其他新機一併亮相，惟預購及開賣日期均會延後。

iPhone Fold機模展示：

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鉸鏈及摺痕問題　據報已有改善

摺疊 iPhone 最大的製造瓶頸一直集中在鉸鏈結構，早前傳聞試產階段曾遇上鉸鏈可靠度的重大工程障礙。然據報至6月底情況已有改善。郭明錤早前亦披露，鉸鏈大規模量產成本估計為70至80美元，明顯低於市場預期的100至120美元，成本下降主要歸功於組裝設計優化及鴻海參與，亦為新機定價帶來更大彈性。至於困擾所有摺機對手的螢幕摺痕問題，早前消息指Apple可能已成功解決。

Face ID被砍掉了，換成了集成在側邊電源鍵上的Touch ID。（X@Saurav_DJ47）

定價高企　炒價隨時高出一倍

就定位而言，摺疊 iPhone 明顯瞄準頂級市場，郭明錤預估售價介乎 2,300至2,500 美元。其認為iPhone屬剛性需求產品，加上Apple品牌價值高企，倘若品質足夠優良，即使售價不菲，換機需求依然會極其強勁。

iPhone Fold據說只配備了雙4800萬像素後置鏡頭，而且是橫排設計，沒有獨立長焦。（X@Saurav_DJ47）

郭明錤同電訊商、銷售渠道及炒賣與代購業者交流後認為，摺疊iPhone的需求熱度至少可持續至2026年底，開放預購後極有可能即刻售罄，出貨等候時間會迅速拉長至4至6週甚或更久，並一直持續至12月。由於初期供應稀少、外形辨識度極高，又具創新體驗，該等因素均有利炒家短期內推高轉售價，屆時炒價高出官方定價五成至一倍，亦非不可能。

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